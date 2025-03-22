Умер легенда бокса Джордж Форман

Легендарный американский боксер Джордж Форман умер 21 марта. Он был двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Завоевал титул в 24 года, а затем еще раз в 45.

Трагическое известие сообщила семья Формана в инстаграме. Боксер умер вечером пятницы в больнице в Хьюстоне, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Умер Джордж Форман

Джордж Форман родился 10 января 1949 года в городе Маршалл, штат Техас. Боксер рассказывал, что в юности был хулиганом и мелким преступником.

Бросил школу, в 16 лет вступил в Трудовой Корпус. Уже в 17 попробовал свои силы в боксе.

Успех быстро пришел к Форману в любительских рядах. Так, только через 1,5 года он стал олимпийским чемпионом в тяжелом весе, победив нокаутом во втором раунде Йонаса Чепулиса из СССР в Мехико в 1968 году.

Когда Джордж Форман вернулся на ринг после 10-летнего перерыва, был скептицизм, что боксер его лет может победить любого младшего бойца, не говоря уже о том, чтобы снова оказаться на вершине горы. Впрочем, в 1994 он смог победить тогда еще непобедимого Майкла Мурера и вернул себе титул чемпиона мира.

Карьера Формана охватила несколько поколений. Дрался с Чаком Вепнером в 1960-х, Дуайтом Мухаммедом Кави в 1980-х и Эвандером Холифилдом в 1990-х годах.

Вместе с Джо Фрейзером и Мухаммедом Али Джордж Форман олицетворял золотую эру 1970-х годов, когда бокс все еще был культурной силой в США. Три великих чемпиона захватывали болельщиков одним классическим поединком за другим. Он был последним живым членом трио.

За свою карьеру боксер провел 81 бой, из них 76 побед (68 нокаутом) и 5 поражений. В 1997 году Джордж Форман окончательно ушел из спорта как один из величайших боксеров всех времен. Популярность помогла ему заработать миллионы, продавая грили после выхода на пенсию.

Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Его брат, Рой Форман, сказал, что причина смерти неизвестна.

К слову, Владимир Кличко хочет вернуться на ринг ради рекорда Формана.