Среди послов россиянка и отдавший частичку себя итальянскому спорту: кому шил форму Армани
- Джорджио Армани, известный итальянский модельер, умер на 92-м году жизни, оставив значительный вклад в мир моды и спорта, включая сотрудничество с известными спортсменами и командами.
- Бренд EA7 Emporio Armani одевает национальные сборные Италии для Олимпийских игр и других спортивных событий, а также имеет коллаборации с футбольными клубами.
В четверг, 4 сентября, мир всколыхнула печальная весть. Умер известный итальянский модельер Джорджио Армани.
Сердце одного из самых популярных модельеров перестало биться на 92-м году жизни. За эти долгие годы Джорджио Армани успел плодотворно поработать с миром спортом, информирует 24 Канал.
Кто носил форму EA7 Emporio Armani?
Немалое количество спортсменов являются амбассадорами бренда EA7 Emporio Armani. Среди них немаленький процент представителей большого тенниса: Лоренцо Сонего, Андреа Вавассори, Симоне Болелли, Александр Бублик, Хамад Медедович, Мате Павич и другие. К сожалению, среди таких амбассадоров EA7 есть российский след в виде теннисистки Вероники Кудерметовой. Также бренд сотрудничает с атлетами других видов спорта.
Амбассадоры EA7 из мира спорта / Скриншот с официального сайта бренда
Италия стала вице-чемпионом мира в форме от Армани?
Также бренд EA7 тесно сотрудничает с футболом. Джорджио Армани одевал родную сборную Италии к Евро-2020. Правда, речь не идет об игровой форме, а костюмы для торжеств. Элегантные костюмы выполнены были в светло-сером цвете, присутствуют воротники и много пуговиц. Также пиджак дополняли черная футболка и такого же цвета свободного кроя брюки.
Я горд тем, что одеваю нашу команду во время общего перезапуска и для такого важного чемпионата. Я объединил идеи элегантности и спонтанности, а также спортивный стиль и аутентичность бренда. Я создал костюм, который выглядит легко и одновременно достойно. Таким должен быть и наш дух,
– рассказывал Армани.
Костюмы для сборной Италии от Армани / Фото с EA7
Такая коллаборация не является первой для "отца моды" и сборной Италии. Футболисты "скуадра адзурры" играли в форме от известного бренда EA7 еще на чемпионате мира в далеком 1994 году, где добрались до финала, в котором по пенальти уступили Бразилии (2:3).
Италия в форме от EA7 на ЧМ-1994 по футболу / Фото Getty Images
Поддерживал олимпийскую и паралимпийскую сборные Италии?
Также бренд Джорджио Армани имеет уже многолетнюю коллаборацию с итальянскими олимпийцами. Бренд известного модельера разрабатывает парадные формы для представителей Италии на Олимпиадах разных лет, начиная с 2012-го.
В конце мая текущего 2025 года стало известно, что бренд уже создал новую форму EA7 Emporio Armani для итальянских спортсменов, которые будут носить ее на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх-2026. Эти соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо (оба – Италия).
Форма для Италии на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 / Фото Армани
Джорджио Армани всегда пытался максимально национализировать созданные формы. К примеру, на поло и футболках, которые разработали для сборной Италии на Олимпиаду-2024, был напечатан кусок гимна Италии, а первый куплет на внутренней стороне курток.
Что EA7 разработает для Ювентуса?
Недавно в августе 2025-го стало известно, что Армани разработает одежду с уникальным дизайном для футбольного клуба в Турине Ювентуса. Правда, в этой форме футболисты "старой синьоры" не выйдут на футбольное поле. Коллаборация Armani и гранда Серии А рассчитана на два сезона. Игроки туринского клуба будут одевать специально разгромленную форму для официальных мероприятий.
В уникальной разработке формы соединят изысканность и современный стиль. Также "дом моды" учтет внимание к деталям и использует высококачественные материалы. Будущий гардероб футболистов пополнит костюм с верхними рубашками с воротником для прохладного времени года (с водоотталкивающим кашемиром), а также поло, футболку, брюки и легкие хлопковые водолазки.
Для официальных событий EA7 разработает изысканные костюмы с пиджаком и брюками свободного кроя.
Коллаборация Armani и Ювентуса / Фото бренда
Ранее Армани был разработчиком формы для другого итальянского клуба Наполи. Традиционный дизайн формы "неаполитанцев" не был кардинально изменен. Как и дальше, основная форма была выполнена в синих цветах (с темно-синими ставками на воротничке, рукавах и плечах). Гостевой комплект команды был в красном цвете (с синими вставками), а третий – в белом с золотистым дополнением.
Видео представления формы Наполи
Армани был владельцем баскетбольного клуба?
Кроме футбола EA7 Emporio Armani является многолетним титульным спонсором и производителем формы для баскетбольного клуба из Милана. Джорджио Армани был владельцем этого клуба Олимпия Милан.
Олимпия Милан / Фото Getty Images
Какую еще связь имел Джорджио Армани со спортом?
- В жизни известного модельера есть украинский след. Джорджио был другом бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко. В 2004-м Армани создал линию спортивной одежды под названием EA7. Джорджио назвал новую коллекцию в честь Шевченко. Цифра "7" лишь символизирует игровой номер звездного форварда Милана того времени.
- Также Армани сотрудничал со звездами футбола – Дэвидом Бекхэмом и Криштиану Роналду.