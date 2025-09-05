В четверг, 4 сентября, мир всколыхнула печальная весть. Умер известный итальянский модельер Джорджио Армани.

Сердце одного из самых популярных модельеров перестало биться на 92-м году жизни. За эти долгие годы Джорджио Армани успел плодотворно поработать с миром спортом, информирует 24 Канал.

Кто носил форму EA7 Emporio Armani?

Немалое количество спортсменов являются амбассадорами бренда EA7 Emporio Armani. Среди них немаленький процент представителей большого тенниса: Лоренцо Сонего, Андреа Вавассори, Симоне Болелли, Александр Бублик, Хамад Медедович, Мате Павич и другие. К сожалению, среди таких амбассадоров EA7 есть российский след в виде теннисистки Вероники Кудерметовой. Также бренд сотрудничает с атлетами других видов спорта.



Амбассадоры EA7 из мира спорта / Скриншот с официального сайта бренда

Италия стала вице-чемпионом мира в форме от Армани?

Также бренд EA7 тесно сотрудничает с футболом. Джорджио Армани одевал родную сборную Италии к Евро-2020. Правда, речь не идет об игровой форме, а костюмы для торжеств. Элегантные костюмы выполнены были в светло-сером цвете, присутствуют воротники и много пуговиц. Также пиджак дополняли черная футболка и такого же цвета свободного кроя брюки.

Я горд тем, что одеваю нашу команду во время общего перезапуска и для такого важного чемпионата. Я объединил идеи элегантности и спонтанности, а также спортивный стиль и аутентичность бренда. Я создал костюм, который выглядит легко и одновременно достойно. Таким должен быть и наш дух,

– рассказывал Армани.

Костюмы для сборной Италии от Армани / Фото с EA7

Такая коллаборация не является первой для "отца моды" и сборной Италии. Футболисты "скуадра адзурры" играли в форме от известного бренда EA7 еще на чемпионате мира в далеком 1994 году, где добрались до финала, в котором по пенальти уступили Бразилии (2:3).



Италия в форме от EA7 на ЧМ-1994 по футболу / Фото Getty Images

Поддерживал олимпийскую и паралимпийскую сборные Италии?

Также бренд Джорджио Армани имеет уже многолетнюю коллаборацию с итальянскими олимпийцами. Бренд известного модельера разрабатывает парадные формы для представителей Италии на Олимпиадах разных лет, начиная с 2012-го.

В конце мая текущего 2025 года стало известно, что бренд уже создал новую форму EA7 Emporio Armani для итальянских спортсменов, которые будут носить ее на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх-2026. Эти соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо (оба – Италия).

Форма для Италии на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 / Фото Армани

Джорджио Армани всегда пытался максимально национализировать созданные формы. К примеру, на поло и футболках, которые разработали для сборной Италии на Олимпиаду-2024, был напечатан кусок гимна Италии, а первый куплет на внутренней стороне курток.

Что EA7 разработает для Ювентуса?

Недавно в августе 2025-го стало известно, что Армани разработает одежду с уникальным дизайном для футбольного клуба в Турине Ювентуса. Правда, в этой форме футболисты "старой синьоры" не выйдут на футбольное поле. Коллаборация Armani и гранда Серии А рассчитана на два сезона. Игроки туринского клуба будут одевать специально разгромленную форму для официальных мероприятий.

В уникальной разработке формы соединят изысканность и современный стиль. Также "дом моды" учтет внимание к деталям и использует высококачественные материалы. Будущий гардероб футболистов пополнит костюм с верхними рубашками с воротником для прохладного времени года (с водоотталкивающим кашемиром), а также поло, футболку, брюки и легкие хлопковые водолазки.

Для официальных событий EA7 разработает изысканные костюмы с пиджаком и брюками свободного кроя.



Коллаборация Armani и Ювентуса / Фото бренда

Ранее Армани был разработчиком формы для другого итальянского клуба Наполи. Традиционный дизайн формы "неаполитанцев" не был кардинально изменен. Как и дальше, основная форма была выполнена в синих цветах (с темно-синими ставками на воротничке, рукавах и плечах). Гостевой комплект команды был в красном цвете (с синими вставками), а третий – в белом с золотистым дополнением.

Видео представления формы Наполи

Армани был владельцем баскетбольного клуба?

Кроме футбола EA7 Emporio Armani является многолетним титульным спонсором и производителем формы для баскетбольного клуба из Милана. Джорджио Армани был владельцем этого клуба Олимпия Милан.



Олимпия Милан / Фото Getty Images

Какую еще связь имел Джорджио Армани со спортом?