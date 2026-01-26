В легкой атлетике установили рекорд века
- Джош Гоуи побил мировой рекорд в помещении на 800 метров, пробежав дистанцию за 1:42.50.
- Филипп Островски завоевал серебро с личным рекордом, а Райан Кларк получил бронзу, побив национальный рекорд Нидерландов.
Действующий чемпион мира на 800 метров, американец Джош Гоуи, побил мировой рекорд в помещении. Это произошло на этапе Золотого легкоатлетического тура World Athletics
Забег в Бостоне стал для Джоша Гоуи первым официальным стартом в 2026 году. Последний раз американец выступал на 800 метров в августе на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где попал в топ-8, а в декабре в Бостоне установил мировой рекорд на дистанции 600 метров в помещении, сообщает Athletics Weekly.
Какой результат показал Гоуи в Бостоне?
До забега в Бостоне Джош Гоуи показал второй самый быстрый результат в истории на этой дистанции в помещении, пробежав 1:43.24 на чемпионате США в феврале 2025 года.
Уже в первом забеге сезона Гоуи удивил всех, пробежав 800 метров за 1:42.50 и побив мировой рекорд 1997 года датчанина Уилсона Кипкетера на 0,17 секунды. Его победа была более чем убедительной, с отрывом 2,18 секунды.
"Серебро" в Бостоне завоевал поляк Филипп Островски, установив личный рекорд, а "бронзу" получил Райан Кларк, который побил национальный рекорд Нидерландов.
Результаты забега на 800 метров:
- Джош Гои (США) – 1:42.50
- Филипп Островски (Польша) – 1:44.68
- Райан Кларк (Нидерланды) – 1:44.72
Как в легкой атлетике побили мировой рекорд: смотрите видео
Чем известен Джош Гоуи?
Джош Гоуи известен как американский легкоатлет, специалист на средних дистанциях, прежде всего на 800 метров. Он является:
Чемпион мира в помещении на 800 метров (2025);
мировой рекордсмен на 800 метров в помещении (2026);
обладатель лучшего мирового результата на 600 метров в помещении (2025);
полуфиналист чемпионата мира среди юниоров в беге на 800 метров (2018).
Кроме того, он регулярно выступает на престижных соревнованиях, таких как Золотой тур World Athletics и Бриллиантовая лига, и известен своими уверенными победами и скоростью на средних дистанциях.