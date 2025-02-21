Паркер впервые отреагировал на отказ Дюбуа проводить чемпионский бой

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде, состоится большой вечер бокса. Одним из его главных событий должен был стать поединок между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Однако за несколько дней до боя он был отменен из-за болезни британского бойца. Ему срочно нашли замену – на ринг с новозеландцем выйдет Мартин Баколе.

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Полный фокус на будущем сопернике

Джозеф Паркер прокомментировал эти события. Он заявил, что надеется в будущем еще получить чемпионский поединок, а пока полностью сфокусирован на конголезце, которому отдал должное, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

"Я думаю, что одна возможность исчезает, а другая появляется. Баколе ждал большого боя, поэтому давайте его проведем. Возможно, мы сможем вернуться к этому бою с Дюбуа в будущем. Я хочу стать чемпионом мира.

Баколе – боксер супертяжелого веса, которого больше всего избегают, но я люблю бросать себе вызов. Я сел обсудить это со Спенсером и Турки, мы были рады любому. Теперь у нас есть Мартин Баколе, это здорово. Когда-нибудь у меня еще будет шанс, но сейчас я сосредоточен на Баколе. Он просто зверь. Будем готовиться", – сказал Паркер.

Справка. На кону боя Паркер – Баколе не будет стоять пояс IBF. Они будут драться за титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, что Мартин Баколе в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда одолел Джареда Андерсона. Всего он провел на профессиональном уровне 22 поединка, в которых одержал 21 победу.