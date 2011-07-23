Буллинг из-за войны, поражение от Бишоп: интервью с украинской бойчихой ММА Екатериной Шакаловой

Екатерина Шакалова – звездная украинская бойчиха ММА, которая достигла немалых высот на международном уровне. Спортсменка в свое время столкнулась с насмешками из-за войны, переездом в другую страну, но это не помешало ей демонстрировать высокий уровень в октагоне.

Екатерина Шакалова – звездная украинская бойчиха ММА, которая достигла немалых высот на международном уровне. Спортсменка в свое время столкнулась с насмешками из-за войны, переездом в другую страну, но это не помешало ей демонстрировать высокий уровень в октагоне.

Екатерина в детстве училась в музыкальной школе, но в один момент решила попробовать себя в спорте, что в результате кардинально изменило ее жизнь. Теперь украинская бойчиха занимается ММА и выступает в Professional Fighters League.

Спортсменка в интервью 24 канала рассказала о начале своей карьеры, дебют в октагоне, войну России против Украины, переезд в Германию. Екатерина Шакалова также поделилась мыслями о последнем бое с Дженой Бишоп.

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Смена музыкальной школы ради спорта

Екатерина, что побудило вас заниматься спортом и почему выбрали именно борьбу?

Я с детства всегда была спортивной. Наверное, это пошло от моего папы, он тоже занимался борьбой, и я хотела привлечь его внимание.

Я занималась музыкой, но однажды я решила, что хочу пойти на борьбу и вместо того, чтобы ехать на занятия в музыкальной школе, я поехала в ДЮСШ. Я хотела пойти на дзюдо, но была только греко-римская борьба, куда я и записалась.

Почему вы выбрали в итоге ММА?

Я перешла в ММА по рекомендации своего тренера по греплингу. Первый бой состоялся в Днепре против местной звезды, которой хотели сделать бой за титул организации Road to WWFC.

Я тогда не умела бить, а только могла бороться, выйдя на поединок с той мыслью, что будет так, как будет. В итоге я задушила соперницу и стала обладательницей этого чемпионского пояса. После чего у меня раз в год был бой в ММА, но я продолжала заниматься греплингом.

Мне больше понравилось ММА. Сначала я занималась вольной борьбой, но мне это надоело и я перешла к более агрессивной борьбе – греплингу. Я много наград выиграла на турнирах по греплингу, но это также стало надоедать поэтому я в ММА.

Расскажите о своем самом запоминающемся моменте в карьере?

Самый счастливый момент в моей карьере это была победа на чемпионате Европы по греплингу в 2020 году в Риме. Я выиграла две золотые медали, но для меня самое главное то, что я выиграла одну польскую спортсменку, которая имела черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, а я до этого момента ей дважды проигрывала, но наконец я выиграла ее в финале.



Шакалова победила на Евро-2020 по греплингу / Фото из инстаграма бойчихи

Есть ли у Вас какие-то ритуалы перед поединком?

Нет, я всегда пыталась найти этот ритуал, но со временем для себя поняла, что он мне не нужен, потому что потом я буду надеяться на него.

Например, некоторые спортсмены берут с собой игрушку, но может случиться такой момент, что ты не можешь это взять и это для тебя будет препятствием. Если ты веришь в то, что тебе черная кошка перебежала дорогу и у тебя будет плохой день, потому что ты сам так настроил себя. Поэтому я не имею никаких ритуалов. Главное выспаться перед выступлением.

Насмешки из-за войны

Екатерина, как изменилась ваша жизнь с началом АТО в 2014 году?

Мне было лет 16 я приехала на каникулы домой, ведь я училась в спортивном интернате. После чего я не смогла вернуться в Харьков, ведь все дороги были перекрыты. Поэтому я пропустила месяц обучения, но потом смогла вернуться обратно и продолжала учиться.

Было трудно, потому что никто меня не понимал и не воспринимал серьезно, а также не имел понятия, что происходит там. Все смеются, когда ты что-то рассказываешь. Это еще школа, подростки. Рядом с интернатом был учебный военный центр, где постоянно были выстрелы. Меня это очень сильно пугало, из-за чего другие смеялись. Такие у меня воспоминания с 2014 года.

Какие у Вас воспоминания о начале полномасштабного вторжения в 2022 году?



Я была в Харькове в начале полномасштабного вторжения. Спала у себя дома, когда ко мне забежал в квартиру тренер, сказав: "Ты что спишь? Ты не слышишь, что происходит?". На что я ответила – нет не слышу.

Мой тренер приехал со своей женой, начав суету. Я спокойно собрала свои вещи и мы вместе поехали сначала на границу Украины с Польшей, где побыли несколько дней. Я планировала вернуться, но тренер настоял на том, что надо ехать.

Я была в Польше, где билась в местной организации, которая мне помогала с жильем, тренировками. Затем другой клуб предложил мне переехать в Германию, на что я согласилась.

Вы переехали в Германию, с какими проблемами вы столкнулись в новой для себя стране?

Мне было трудно сначала, ведь я на некоторое время осталась одна в Германии и у меня уже не было поединков, контракты завершились, а других соглашений не предлагали, хорошего менеджера тоже не было, денег тоже не было.

Я тогда не знала немецкий язык, а также плохо владела английским. Этот момент трудно было пережить, но я не сталкивалась с другими проблемами. Меня никто из местных ни разу не обидел, ничего плохо в мою сторону никто не говорил, а наоборот, когда я чего-то не понимала, все мне помогали.

Расскажите о развитии ММА в Украине и Германии?

ММА в Украине хорошо развился до войны. Сейчас развитие замедлилось, ведь многие спортсмены выезжают, также негде тренироваться. Однако, если сравнивать с Германией уровень будет выше.

Предлагали ли Вам сменить гражданство?

У меня раньше были предложения, но мне нет никакой выгоды из этого. Я бьюсь в коммерческой организации, это не как в греплинга или в олимпийских видах спорта. Если я хочу поддержать страну, как в последний раз я это делала, потому что живу в Германии, и я благодарна стране за помощь, поэтому я могу выйти с флагом. Однако менять спортивное гражданство, я никогда не хотела и не хочу, мне это просто не надо.



Екатерина Шакалова с флагами Украины и Германии / Фото из инстаграма бойчихи

Как Вы считаете, стоит ли переходить украинцу на украинский язык?

Для меня это трудный вопрос, потому что я считаю, что это важно. Это важно делать постепенно, важно, чтобы у людей это был не резкий переход. Я считаю, что это должно быть в школах, в государственных структурах, телевидение на украинском языке, и тогда человек сможет перейти на украинский язык.

Для меня и людей откуда я родом это трудно. Причина в том, что я училась в русскоязычной школе, документы заполняли на русском языке, я не знаю, как это возможно, но так было. Сейчас я готова, если я буду жить в Украине говорить на украинском, мой ребенок будет расти в украиноязычной среде и говорить на родном языке.

Российские спортсмены в ММА

Российские спортсмены отстранены из-за войны в Украине, есть ли представители вражеской страны в ММА?

Да, к сожалению, в ММА нет подобных ограничений, поэтому представители России присутствуют на соревнованиях, как вот было во время последнего боя. В основном, это выходцы из Дагестана. По моему мнению, они бы могли быть отдельной страной, но в их время они не смогли дать отпор, и теперь они Россия.

Я с ними не общаюсь и не имею желания, но они всегда опускают голову, когда видят украинцев, могут поздороваться (кивнуть головой - 24 канал) и пройти молча. Я раньше была подписана на российских спортсменов, мы общались в основном только на соревнованиях.

Однако я сразу от них отписалась во всех социальных сетях, ведь они в начале полномасштабного вторжения никто не написал, не попросил прощения, не спросил как дела, что-то в этом ключе. Я в первый же день поняла, что с этими людьми не может быть какого-либо общения.

Причина поражения в бою против Бишоп

Екатерина, вы в последний раз дрались против Дженны Бишоп. Поделитесь мыслями о поединке с соперницей из США.

Во-первых, я чувствовала себя не очень после весогонки. Я за один бой до этого перешла в новую весовую категорию. Во-вторых, я раньше дралась в весе 66 килограммов, а сейчас в весовой категории - 57 килограммов.

На каждый бой мне надо сгонять 10 килограммов, каждые 2 месяца. На последний бой я сделала тоже самое, я легко согнала вес и хорошо себя чувствовала. Однако на следующий день у меня было какое-то такое ватное ощущение, а также был непонятный настрой на поединок.

Я сама сейчас пытаюсь в этом разобраться, почему так получилось. Тогда я как будто была в клетке, а как будто и не в ней. Я почему-то придумала себе большую ответственность. Бой был нормальный, но я во втором периоде отдала спину и не смогла оттуда выйти. В результате чего меня задушили.



Екатерина Шакалова против Джены Бишоп / Фото из инстаграма бойчихи

Какие у Вас планы на будущее и когда состоится следующий бой?

Я планирую дальше оставаться в PFL. Это был турнир - 8 участников дерутся между собой и затем получают гонорар, раньше был 1 миллион долларов, а потом сделали 500 тысяч. Этот сезон я проиграла, но у меня контракт на три года.

Сезон начинается в апреле-мае. Возможно у меня будет бой в августе этого года. Это будет финал, но проигравшие все равно дерутся в андеркарде главного поединка.

Если бы не ММА, чем бы Вы занимались в жизни?

Пожалуй, я бы была реабилитологом, врачом, если бы хорошо училась. Мое дело было бы связано с помощью людям, это мне интересно. Образование у меня связано с помощью, ведь я училась в полицейской академии.

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