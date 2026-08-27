Несмотря на громкие заявления о том, что санкции им "ни по чему", россияне только и мечтают о том, чтобы полноценно вернуться в большой спорт. Для этого они готовы использовать все что угодно и кого угодно –, в частности, имидж двукратной олимпийской чемпионки.

Речь идет об Елене Исинбаевой, которая долгие годы верно служила российскому диктаторскому режиму, но уже давно не живет в России и старается не комментировать события геополитического масштаба. Россияне верят, что она поможет им избавиться от ограничений, пишет 24 Канал.

Россияне хотят использовать Исинбаеву

Известный путинист и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев возложил на Исинбаеву ответственность за то, чтобы российских спортсменов вернули на международные соревнования. Мол, у нее есть абсолютный авторитет на Западе.

Ее нейтральный статус воспринимают положительно. Этот фактор должен помочь ей в продвижении наших спортсменов и полном снятии санкций,

– заявил Васильев.

Исинбаева уже четыре года не живет в России, ее новым местом пребывания стала Испания. До 2024 года она даже входила в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета.

Исинбаева – "хорошая русская"?

До полномасштабного вторжения россиян в Украину легкоатлетка успешно строила имидж преданной путинистки. Она была доверенным лицом диктатора на "выборах", входила в "putin team", в которую входили известные деятели спорта и культуры, а также сохраняла статус военнослужащей российской армии в звании майора.

Однако после начала большой войны Исинбаева удалила со своих официальных ресурсов упоминания о связях с российскими властями. И даже пыталась убедить, что на самом деле никогда не была в рядах армии. Все ради того, чтобы ее не исключили из МОК.

В Украине в отношении Исинбаевой введены санкции.