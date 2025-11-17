Гуляли на свадьбе и имеют общего кума Тищенко: что известно об отношениях Реброва с Ермаком
- Андрей Ермак был иницатором назначения Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины.
- Руководитель Офиса Президента был на свадьбе у главного тренера национальной команды, а также они имеют общего кума Николая Тищенко.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины победила Исландию (2:0) в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" заняли второе место в группе и вышли в плей-офф, где будут играть за путевку на Мундиаль.
После игры Сергей Ребров поблагодарил Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Что известно об отношениях между главным тренером сборной Украины и руководителем Офиса Президента – рассказывает 24 канал.
Читайте также Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО: как фанаты отреагировали на победу сборной Украины над Исландией
Дружит ли Ребров с Ермаком?
Ребров неоднократно говорил о том, что давно знает Андрея Ермака, еще до того, как второй начал работать в Офисе Президента. Специалист называл чиновника порядочным человеком и рассказывал, что они довольно часто общаются.
Специалист возглавил сборную Украины в 2023 году. Интересно, что инициатором назначения легенды отечественного футбола на должность главного тренера национальной команды был именно руководитель ОП.
Наставник "сине-желтых" в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" рассказал, как Ермак повлиял на то, чтобы он стал тренером сборной.
Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся очень часто. Именно он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал с национальной командой, однако это было до полномасштабного вторжения рф. Я ему очень благодарен,
– рассказывал Ребров.
Кроме того, наставник национальной команды признался, что его удивило то, что Владимир Зеленский был заинтересован в развитии украинского футбола. Тренер рассказал, что у него был разговор с президентом и его помощником.
"Президент Украины 40 минут разговаривал со мной о футболе. Я не мог поверить – у него столько задач перед государством, но успевает делать все и следит, пытается развивать футбол. Сейчас очень трудно развивать футбол, но то, что он интересуется, это важно", – поделился специалист.
Что касается личной жизни, то руководитель ОП был на свадьбе главного тренера сборной Украины в 2016 году.
Кроме того, Ребров и Ермак имеют общего кума – скандального депутата Николая Тищенко.
Как Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную?
Отметим также, что Ермак лично поздравил Реброва с назначением в национальную сборную – 7 июня 2023 года.
Друг мой, поздравляю тебя с назначением главным тренером сборной Украины по футболу. Несмотря на предложения других клубов, ты выбрал национальную сборную. Желание вернуться и работать на благо страны в это непростое время – это проявление настоящего патриотизма.
– написал руководитель Офиса Президента.
Он также пожелал новому главному тренеру сборной Украины профессиональных успехов во главе национальной команды.
Как Ребров и Ермак прокомментировали вылет с Евро-2024?
Интересно, что Ребров после провала на Евро-2024 прокомментировал выступление сборной Украины на турнире официальному сайту УЕФА согласно тому, как ранее Ермак написал об игре национальной команды в своем телеграм-канале.
Я считаю, что нам очень важно быть представленными здесь, и, к сожалению, мы не очень хорошо выступили в первой игре. Но это как в жизни, вы делаете некоторые ошибки, и очень важно, как вы реагируете. Я думаю, что мы отреагировали хорошо, и, к сожалению, даже с четырьмя очками мы не прошли. Но если мы говорим о сегодняшнем дне, я думаю, что я очень горжусь игроками, я думаю, что все в Украине недовольны счетом, но я думаю, что к игрокам нет никаких вопросов,
– прокомментировал Ребров.
Подобное сообщение опубликовал Ермак после вылета Украины с чемпионата Европы в 2024 году.
"Успех – это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы. Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины", – написал Ермак.
Какая статистика Реброва во главе сборной Украины?
Сергей Ребров провел 32 поединка во главе сборной Украины. За это время "сине-желтые" сыграли на Евро-2024, в Лиге наций и отборе на ЧМ-2026.
На чемпионате Европы подопечные Реброва не преодолели групповой этап и вылетели из турнира, набрав равное количество очков с другими командами, но уступили по другим показателям.
В Лиге наций "сине-желтые" уступили в двухматчевом противостоянии с Бельгией (3:4) в плей-офф за повышение в классе и остались в дивизионе B.
В отборе на ЧМ-2026 сборная Украины пробилась в плей-офф, где сыграет за путевку на международный турнир, который состоится в США, Канаде и Мексике.
Всего за время работы Реброва "сине-желтые" одержали 15 побед, 8 ничьих и потерпели 9 поражений.