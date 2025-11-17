Гуляли на свадьбе и имеют общего кума Тищенко: что известно об отношениях Реброва с Ермаком

В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины победила Исландию (2:0) в отборе на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" заняли второе место в группе и вышли в плей-офф, где будут играть за путевку на Мундиаль.

После игры Сергей Ребров поблагодарил Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Что известно об отношениях между главным тренером сборной Украины и руководителем Офиса Президента – рассказывает 24 канал.

Читайте также Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО: как фанаты отреагировали на победу сборной Украины над Исландией

Дружит ли Ребров с Ермаком?

Ребров неоднократно говорил о том, что давно знает Андрея Ермака, еще до того, как второй начал работать в Офисе Президента. Специалист называл чиновника порядочным человеком и рассказывал, что они довольно часто общаются.

Ребров и Ермак / Фото из телеграм-канала Ермака

Специалист возглавил сборную Украины в 2023 году. Интересно, что инициатором назначения легенды отечественного футбола на должность главного тренера национальной команды был именно руководитель ОП.

Наставник "сине-желтых" в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" рассказал, как Ермак повлиял на то, чтобы он стал тренером сборной.

Я знаю Андрея очень давно, до того момента, как он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся очень часто. Именно он был инициатором того, чтобы я вернулся в Украину и работал с национальной командой, однако это было до полномасштабного вторжения рф. Я ему очень благодарен,

– рассказывал Ребров.

Кроме того, наставник национальной команды признался, что его удивило то, что Владимир Зеленский был заинтересован в развитии украинского футбола. Тренер рассказал, что у него был разговор с президентом и его помощником.

"Президент Украины 40 минут разговаривал со мной о футболе. Я не мог поверить – у него столько задач перед государством, но успевает делать все и следит, пытается развивать футбол. Сейчас очень трудно развивать футбол, но то, что он интересуется, это важно", – поделился специалист.

Что касается личной жизни, то руководитель ОП был на свадьбе главного тренера сборной Украины в 2016 году.

Ермак на свадьбе у Реброва / Фото из открытых источников

Кроме того, Ребров и Ермак имеют общего кума – скандального депутата Николая Тищенко.

Как Ермак поздравил Реброва с назначением в сборную?

Отметим также, что Ермак лично поздравил Реброва с назначением в национальную сборную – 7 июня 2023 года.

Друг мой, поздравляю тебя с назначением главным тренером сборной Украины по футболу. Несмотря на предложения других клубов, ты выбрал национальную сборную. Желание вернуться и работать на благо страны в это непростое время – это проявление настоящего патриотизма.

– написал руководитель Офиса Президента.

Он также пожелал новому главному тренеру сборной Украины профессиональных успехов во главе национальной команды.

Как Ребров и Ермак прокомментировали вылет с Евро-2024?

Интересно, что Ребров после провала на Евро-2024 прокомментировал выступление сборной Украины на турнире официальному сайту УЕФА согласно тому, как ранее Ермак написал об игре национальной команды в своем телеграм-канале.

Я считаю, что нам очень важно быть представленными здесь, и, к сожалению, мы не очень хорошо выступили в первой игре. Но это как в жизни, вы делаете некоторые ошибки, и очень важно, как вы реагируете. Я думаю, что мы отреагировали хорошо, и, к сожалению, даже с четырьмя очками мы не прошли. Но если мы говорим о сегодняшнем дне, я думаю, что я очень горжусь игроками, я думаю, что все в Украине недовольны счетом, но я думаю, что к игрокам нет никаких вопросов,

– прокомментировал Ребров.

Подобное сообщение опубликовал Ермак после вылета Украины с чемпионата Европы в 2024 году.

"Успех – это не о победе или поражении, а о способности выходить сильнее и умнее из каждой ситуации, об умении делать выводы. Сборная играла хорошо. Спасибо футболистам, болельщикам, тренерам, каждому, кто боролся за Украину на поле. Мы вместе, мы едины", – написал Ермак.

Какая статистика Реброва во главе сборной Украины?