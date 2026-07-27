Куда исчез и где сейчас звезда Динамо Евгений Хачериди

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди по завершении профессиональной карьеры неожиданно изменил направление деятельности. В то же время, его футбольная история еще не завершена.

После ухода из одесского Черноморца имя Евгения Хачериди почти исчезло из информационного пространства. Однако в последние месяцы стало известно, чем сейчас занимается один из лучших украинских центрбеков своего поколения, передает 24 Канал .

Последний этап профессиональной карьеры Хачериди

В августе 2025 года Хачериди неожиданно вернулся в профессиональный футбол, подписав контракт с Черноморцем. До этого он почти пять лет не выступал на профессиональном уровне – последний раз выходил на поле еще в ноябре 2020 года.



Евгений Хачериди в футболке Черноморца/ Фото одесского клуба

Впрочем, одесский этап оказался непродолжительным. Уже в конце декабря 2025 защитник подтвердил, что покидает клуб. При этом футболист дал понять, что прощание произошло не лучшим образом.

Я ведь не один такой. Сами видите, что происходит. Куча футболистов идет, включая тренерский штаб. Никто ничего не объяснил. Идем дальше,

– рассказал Хачериди для Sport-express .

Возвращение в любительский футбол

Несмотря на уход из профессионального футбола, завершать выступления Хачериди не стал. В конце марта 2026 стало известно, что 38-летний защитник присоединился к киевскому АФК Титан, который выступает в Лиге Киевщины и борется за медали чемпионата.

Для опытного защитника это не первый опыт выступлений на любительском уровне. Ранее он защищал цвета Штурма из Иванкова, а также стал чемпионом Киевской области сезона-2023/2024.

Наибольшую славу Хачериди снискал в составе киевского Динамо, за которое выступал с 2008 по 2018 год. За это время он провел 237 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Также в его активе 51 матч в футболке сборной Украины.

Хачериди в роли тренера

В конце июня главный тренер второлигового Авангарда из Лозовой Игорь Рахаев рассказал изданию Sportarena , что возвращения Хачериди в профессиональный футбол уже не стоит ожидать. По словам наставника, бывший защитник изменил направление деятельности.

Хачериди на тренерскую работу перешел, контракт подписывать он не будет,

– сообщил тренер клуба, за который ранее выступал Хачериди.

В конце марта этого года эксоборонец сборной Украины на своей странице в инстаграмме сообщил, что получил лицензию А – диплом УЕФА, дающий право работать главным тренером в молодежных командах, клубных академиях и профессиональных клубах низших дивизионов.

Футбол для меня – это не только игра на поле, но и понимание процессов, ответственность и развитие дальше. Теперь открывается новый этап – уже с другой стороны. Движемся дальше,

– написал Евгений Хачериди.

При этом защитник помог любительскому Титану стать серебряным призером чемпионата Киевской области. Будет ли играть ветеран и новоиспеченный тренер за эту команду в следующем сезоне, пока неизвестно.