На фронте погиб известный фанат Днепра Евгений Коротченко
- На фронте погиб известный фанат Днепра Евгений Коротченко, который служил связистом на морском флоте.
- Евгений был споукменом трибуны Днепра и лидером коллектива Речной флот.
После начала российской агрессии против Украины футбольные фанаты стали одними из первых, кто взял оружие в руки для защиты родной страны. К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите.
Фанатское движение Украины накануне понесло еще одну тяжелую потерю. На войне, защищая родную страну от оккупантов, погиб известный болельщик Днепра Евгений Коротченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рупор Северной Трибуны.
Читайте также На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко
Что известно о Евгении Коротченко?
Его сердце перестало биться 28 августа 2025 года. Трагедия произошла во время вражеской атаки россиян.
Евгений был споукменом трибуны Днепра и лидером коллектива Речной флот. С начала полномасштабного вторжения он служил связистом на морском флоте.
Это большая потеря для всех нас. Наши соболезнования близким и родственникам Евгения. Все знали Коротича, как светлого, открытого, доброго человека. Всегда приходил на помощь и никому не отказывал. Безусловно был одним из главных двигателей нашего движа,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что Евгений недавно женился и вернулся из свадебного путешествия. Без отца осталась жена и дети. Теперь ему навсегда 32!
Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Евгению Коротченку..
Напомним, что накануне на фронте погиб фанат Кривбасса Артем Степченко. Ему было 34 года.
Что известно о потерях в фанатском движении Днепра?
- К сожалению, Евгений Коротченко стал не первым фанатом Днепра, который отдал жизнь за светлое будущее Украины.
- В первые дни мая 2022 года перестало биться сердце Антона Головченка, который был участником Революции Достоинства, а с 2014 года участвовал в войне на Востоке Украины в составе 79-й бригады ДШВ.
- В июле 2023 года погиб Николай Цимляков с позывным "Утка", а летом 2024 года в Харьковской области ушел из жизни также Владислав Черноморец. К сожалению, список потерь из фанатского сообщества Днепра намного больше.