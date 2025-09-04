После начала российской агрессии против Украины футбольные фанаты стали одними из первых, кто взял оружие в руки для защиты родной страны. К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите.

Фанатское движение Украины накануне понесло еще одну тяжелую потерю. На войне, защищая родную страну от оккупантов, погиб известный болельщик Днепра Евгений Коротченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рупор Северной Трибуны.

Читайте также На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко

Что известно о Евгении Коротченко?

Его сердце перестало биться 28 августа 2025 года. Трагедия произошла во время вражеской атаки россиян.

Евгений был споукменом трибуны Днепра и лидером коллектива Речной флот. С начала полномасштабного вторжения он служил связистом на морском флоте.

Это большая потеря для всех нас. Наши соболезнования близким и родственникам Евгения. Все знали Коротича, как светлого, открытого, доброго человека. Всегда приходил на помощь и никому не отказывал. Безусловно был одним из главных двигателей нашего движа,

– говорится в заявлении.

Отмечается, что Евгений недавно женился и вернулся из свадебного путешествия. Без отца осталась жена и дети. Теперь ему навсегда 32!

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Евгению Коротченку..

Напомним, что накануне на фронте погиб фанат Кривбасса Артем Степченко. Ему было 34 года.

Что известно о потерях в фанатском движении Днепра?