Гадко на них смотреть, – 13-летний украинец объяснил отказ делать фото с россиянином

Юный украинский каратист Евгений Мельник на турнире Юношеской лиги в Гвадалахаре завоевал бронзовую медаль. На церемонии награждения парень отказался пожимать руку и делать совместное фото с представителем страны-агрессора.

Поступок 13-летнего Евгения Мельника стал символом бескомпромиссности и гордости за будущее украинское поколение. Юный спортсмен продемонстрировал мужественный поступок, отказавшись от фото со спортсменом из России, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Сніданку 1+1.

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Что сказал украинский каратист о россиянах

Украинский каратист поделился своими ощущениями, когда оказался рядом с представителем страны-террористки. Перед глазами парня были все ужасы войны, которые принесла в Украину Россия.

"Я увидел, что со мной в одной категории есть российский парень, и не захотел с ним фотографироваться, потому что сейчас идет война и военное положение.

Это как-то не очень бы выглядело с моей стороны, потому что я из Украины, из Киева. У меня отец был в ВСУ, сейчас родители моих друзей служат в ВСУ, и когда я вижу, что российские враги выступают в Испании или в Хорватии, то мне очень противно на них смотреть, когда они что-то выигрывают", – пояснил Евгений.

Также юный каратист рассказал свою заветную мечту.

Я мечтаю стать чемпионом мира и представлять Украину на Олимпийских играх. Но еще больше я хочу, чтобы война закончилась, и все дети в Украине могли тренироваться и не бояться взрывов,

– сказал Мельник.

Отметим, что Евгений Мельник – воспитанник киевского клуба "Shogun". Медаль на турнире Юношеской лиги в испанской Гвадалахаре стала первой в карьере юного спортсмена.