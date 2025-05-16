Экс-президент ФЛАУ отреагировал на отстранение Бех-Романчук из-за допинга
- Экс-президент ФЛАУ Евгений Пронин выразил недоверие в умышленном употреблении допинга Мариной Бех-Романчук, назвав ее ответственной и дисциплинированной.
- Возвращение Бех-Романчук к соревнованиям после Олимпиады-2024 отложено из-за положительного допинг-теста; она должна была участвовать в этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.
Бывший и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин высказался относительно ситуации с Мариной Бех-Романчук. Он не верит, что спортсменка принимала что-то намеренно.
16 мая Марина Бех-Романчук должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024. Однако камбэк украинской прыгуньи откладывается на неопределенный срок из-за положительного допинг-теста.
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Реакция Пронина на ситуацию
Бывший функционер отметил, что знает Марину много лет и назвал ее чрезвычайно ответственным и дисциплинированным человеком, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Евгения Пронина.
У нее вся жизнь и в жизни – четко по полочкам. В сознательное употребление запрещенных препаратов не поверю никогда. Скорее уж сама система исследования даст сбой, чем Марина. Надеюсь, что это окажется ошибкой в исследовании – и мы еще увидим ее в секторе,
– написал бывший президент ФЛАУ.
Напомним, что Марина Бех-Романчук брала паузу в международных выступлениях. Она должна была вернуться к соревнованиям на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.