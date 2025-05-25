Первое "золото" за 26 лет: как Украина выступила на Евро-2025 по прыжкам в воду

В турецкой Анталии проходит Евро-2025 по прыжкам в воду. Украина завоевала третью медаль на соревнованиях.

Алексей Середа получил первое место в прыжках с 10-метровой вышки. Для украинца это третья индивидуальная золотая медаль в карьере, сообщает 24 канал.

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Важная победа

Алексей Середа в финале чемпионата Европы-2025 набрал 468.65 балла. В частности, спортсмен выполнил два прыжка на более 90 зачетных пунктов.

Результат прыжков с вышки 10 метров (мужчины):

Алексей Середа (Украина) – 468.65 баллов. Оли Рослер (Германия) – 439.45. Антон Кнолл (Австрия) – 423.35.

Отметим, что на чемпионатах Европы эта золотая медаль стала девятой для Алексея Середы в карьере в командных и одиночных зачетах.

К слову. Сборная Украины по прыжкам в воду защитила звание чемпиона Европы в этой дисциплине. "Сине-желтые" завоевали золотые медали в смешанных командных соревнованиях.

Напомним, что Украина впервые за 26 лет завоевала "золото" в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Награду получили Ксения Бочек и Диана Карнафель.