Непобежденный боксер позарился на бой с победителем реванша Усик –Дюбуа

Фабио Уордли в ближайшее время сразится против Джастиса Гуни. Британский боксер уверен в победе над соперником из Австралии.

Уордли считает, что он приблизился к элите хевивейта. Фабио заявил, что он хочет драться с победителем реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Frank Warren`s Queensberry Promotions.

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Амбициозные планы Уордли

Фабио Уордли отметил, что он заслужил на бой против победителя реванша Усик – Дюбуа. По словам британца, бокс это как бег с барьерами, а поединок против Джастиса Гуни приблизит его к цели.

Уордли заявил, что его интересуют чемпионские бои и титулы. По мнению Фабио, когда он одолеет Гуни, то хочет быть среди элиты бокса.

Это моя цель – бороться за чемпионские пояса. У меня есть задача: заполнить стадион, провести событие, победить. Но как только все это будет сделано – полная концентрация на мировых титулах,

– сказал Уордли.

Напомним, что Фабио Уордли будет драться против Джастиса Гуни 7 июня 2025 года. На кону противостояния между британским и австралийским боксерами титул временного чемпиона мира WBA.

Интересно. Фабио Уордли провел 19 поединков в профи-ринге. Британский боксер имеет в своем активе 18 побед и 1 ничью.

Сначала Фабио Уордли должен был драться против Джаррелла Миллера. Однако американец не сможет выйти в ринг из-за травмы плеча, которую получил на тренировке.