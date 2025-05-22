Настоящий английский футбол: фанат в подкате вырубил игрока после победного матча

В среду, 21 мая, состоялся матч плей-офф Национальной лиги Англии. В нем Форрест Грин встречался с Саутенд Юнайтед.

Основные 90 минут матча завершились ничьей со счетом 1:1. В двух экстратаймах команды также не смогли выявить сильнейшего, обменявшись еще по голу (2:2), поэтому дело дошло до серии пенальти, сообщает 24 канал.

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Курьезный эпизод

В послематчевой серии 11-метровых ударов сильнее оказались игроки Саутенда. Гости победили Форрест Грин, нанеся три точных удара против двух.

Однако после матча состоялся с одной стороны курьезный, а с другой неприятный эпизод. Газ Скотт-Моррис стал героем матча, реализовав решающий пенальти и вывел Саутенд в финал плей-офф за выход во Вторую футбольную лигу Англии.

Игрок, радуясь победе, побежал к фанатам, а фанаты к нему. В результате один из болельщиков случайно в подкате "вырубил" Скотта-Морриса. Футболист поднялся через две секунды и продолжил празднование.

Фанат в подкате влетел в игрока: смотрите видео

Теперь Саутенд Юнайтед сыграет в решающем матче плей-офф Национальной лиги за путевку во Вторую футбольную лигу Англии. Матч против Олдема состоится 1 июня 2025 года в 17:00 по киевскому времени.