В Риме возле Колизея произошла массовая драка футбольных фанатов: трое получили ножевые ранения

Болельщики Лацио не слишком гостеприимно встретили фанатов Реал Сосьедада в Риме. Полторы сотни человек приняли участие в стычках в столице Италии.

В среду, 23 января, в Лиге Европы 2024-2025 состоятся матчи седьмого тура основного этапа. Одна из самых интересных встреч должна против в Риме, где местный Лацио будет принимать Реал Сосьедад.

По теме Дубль Ярмоленко и курьезный гол Ваната: Динамо в яркой зарубе вырвало ничью в Стамбуле

Драка на 150 фанатов

К сожалению, этот поединок ознаменовался скандалом еще до его начала. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, в столице Италии произошла массовая драка между фанатами команд.

Вечером среды, 22 января, около 23:00 по местному времени 70 болельщиков Реал Сосьедада были атакованы фанатами Лацио вблизи Колизея. По данным правоохранителей, итальянских ультрас было около 80-ти.

Видео драки в Риме:

Нападавшие использовали разнообразное холодное оружие, среди которых ножи, молотки, палки и цепи. После прибытия полиции нападавшие успели скрыться с места событий. Девять испанских болельщиков получили ранения, трое из них – ножевые и были госпитализированы.

Читайте также Ярмоленко вошел в топ-5 бомбардиров Динамо в еврокубках: сколько голов до лидера

Отметим, что Лацио лидирует в общей таблице Лиги Европы и уже обеспечил себе путевку в плей-офф. В свою очередь Реал Сосьедад занимает 12 место, отставая от римлян на шесть очков.