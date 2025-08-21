Футбольные фанаты часто создают крутую атмосферу на трибунах. Впрочем футбол знает немало случаев, когда болельщики устраивали хаос на трибунах, который приводит к тяжелым последствиям, сообщает 24 Канал.

Что произошло в Аргентине?

Очередной досадный инцидент произошел в аргентинском городе Авельянеда на стадионе "Либертадорес де Америка". В рамках 1/8 финала Кубка Судамерикана между местным Индепендьенте и чилийским Универсидадом де Чили.

Гостевые ультрас атаковали аргентинских болельщиков на трибунах и в подтрибунном помещении. Чилийцы бросали все, что попало под руку: палки, монеты, петарды, сиденья, обломки плит, куски бетона и даже части унитаза.

Фанаты в Аргентине устроили кровавую бойню: смотреть видео

Многие получили ранения и даже лежали без сознания в крови. Один из фанатов вообще сорвался с верхнего яруса и упал с большой высоты.

Не помогли и просьбы футболистов и предостережения диктора по стадиону. В конце концов матч был остановлен в начале второго тайма при счете 1:1. Судья объявил игру завершенной, однако судьбу матча будут определять в конфедерации КОНМЕБОЛ.

Фото массового хаоса на стадионе Индепендьенте:

О точном количестве пострадавших пока неизвестно. Полиция арестовала около 300 фанатов Универсидада де Чили, которых подозревают в провоцировании конфликта.

Отметим, что первую игру в Сантьяго выиграли именно чилийцы (1:0). Победитель пары сыграет в четвертьфинале против перуанского клуба Альянц из Лимы.