"Он не Довбик": экс-футболист сборной Украины оценил перспективы Ваната в Жироне
- Владислав Ванат перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону, что стало одним из самых дорогих трансферов клуба.
- Экс-футболист Артем Федецкий сравнил Ваната с Артемом Довбиком, прогнозируя, что Владислав забьет около 10 голов в своем первом сезоне.
Владислав Ванат в конце летнего трансферного окна сменил клубную прописку. Он перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.
Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории каталонцев. Своими мыслями относительно этого перехода поделился бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.
Что сказал Федецкий о Ванате?
Он оценил перспективы нового форварда Жироны и сравнил его с Артемом Довбиком, который становился лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "бело-красных". Экс-футболист также спрогнозировал, сколько голов забьет украинец в первом сезоне в Испании.
"Владислав – это не Довбик. Они разные игроки, и эта Жирона и Жирона Довбика – две разные команды. Те футболисты уже перешли в разные клубы, в Манчестер Сити, поэтому Ванат не сможет забить столько мячей, как Довбик.
Конечно, я ему этого только желаю, но, думаю, он забьет примерно 10 голов. Прошло всего три тура, сейчас они на последнем месте, но такой команде, как Жироне, под силу изменить ситуацию", – сказал Федецкий.
К слову. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик забил 24 мяча в составе Жироны и отдал 10 ассистов. В той кампании каталонцы стали бронзовыми призерами чемпионата Испании.
Напомним, что сейчас Владислав Ванат находится в лагере сборной Украины. Он готовится к первому матчу отбора на ЧМ-2026, который состоится уже 5 сентября.
Что известно о переходе Ваната в Жирону?
- Подписал контракт с испанским клубом 1 сентября сроком на пять лет.
- Сумма его трансфера не оглашается, но ориентировочно составила 17 – 20 миллионов евро.
- Он стал третьим украинским игроком в команде, где уже выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.
- Дебютировать может в выездном матче против Сельты. Он состоится 14 сентября и начнется в 15:00 по киевскому времени.