Владислав Ванат в конце летнего трансферного окна сменил клубную прописку. Он перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону.

Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории каталонцев. Своими мыслями относительно этого перехода поделился бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Федецкий о Ванате?

Он оценил перспективы нового форварда Жироны и сравнил его с Артемом Довбиком, который становился лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе "бело-красных". Экс-футболист также спрогнозировал, сколько голов забьет украинец в первом сезоне в Испании.

"Владислав – это не Довбик. Они разные игроки, и эта Жирона и Жирона Довбика – две разные команды. Те футболисты уже перешли в разные клубы, в Манчестер Сити, поэтому Ванат не сможет забить столько мячей, как Довбик.

Конечно, я ему этого только желаю, но, думаю, он забьет примерно 10 голов. Прошло всего три тура, сейчас они на последнем месте, но такой команде, как Жироне, под силу изменить ситуацию", – сказал Федецкий.

К слову. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик забил 24 мяча в составе Жироны и отдал 10 ассистов. В той кампании каталонцы стали бронзовыми призерами чемпионата Испании.

Напомним, что сейчас Владислав Ванат находится в лагере сборной Украины. Он готовится к первому матчу отбора на ЧМ-2026, который состоится уже 5 сентября.

Что известно о переходе Ваната в Жирону?