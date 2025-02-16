Употреблял допинг и сидел в тюрьме: 46-летний немец мощным нокаутом получил чемпионский пояс

В ночь с 15-го на 16-е февраля состоялся бой с участием двух немецких боксеров в Ной Ульме. Феликс Штурм встретился в ринге против земляка Бенджамина Блиндерта.

Поединок закончился победой Феликса Штурма. 46-летний боксер завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Gold, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

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Зрелищная победа Штурма

Феликс Штурм досрочно победил Бенджамина Блиндерта. Бой двух немецких боксеров завершился довольно быстро, не достигнув даже экватора противостояния.

В третьем раунде немец отправил земляка в нокдаун. После последнего падения на канвас второй уже не смог подняться. В итоге рефери пришлось остановить поединок.

Видео эффектного нокаута Штурма:

Отметим, что в 2016 году Феликс Штур одолел россиянина Федора Чудинова и завоевал титул WBA Super. Однако впоследствии немца дисквалифицировали и оставили без чемпионского пояса за употребление допинга.

Интересно. Феликс Штурм отбывал трехлетнее наказание в тюрьме. Немецкого боксера осудили за неуплату налогов на сумму размером в миллион евро.

Тогда Штурм завершил карьеру, но впоследствии вернулся в 2020 году и провел шесть поединков. Последний раз немецкий боксер появлялся в ринге два года назад.