Инфантино хочет продать часть ЧС – ФИФА подверглась шквалу критики

ФИФА планирует продать часть прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Это может привести к скандалу и бойкоту следующего ЧМ.

В ФИФА придумали способ заработать большую сумму денег за короткий срок. Однако эта идея получила положительные отзывы далеко не от всех участников футбольного процесса, пишет Sky Sports.

Что может произойти с футболом

По информации источника, в ФИФА планируют создать структуру FIFA Forward Enterprise, которая будет заниматься продажей 20% акций чемпионата мира.

Речь идет о том, что благодаря этой инициативе уже к октябрю текущего года организация планирует заработать 4,2 миллиарда долларов. Президент ФИФА Джанни Инвантино уже сообщил национальным ассоциациям, что в случае поддержки проекта они заработают дополнительно до 86 миллионов евро за 12 лет.

Однако с этой инициативой согласны далеко не все. В частности, президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа заявил, что конфедерация не получила подробной финансовой, юридической и управленческой информации по проекту, а некоторые ассоциации подумывают о бойкоте следующего ЧМ.

Кто еще критиковал затею Инфантино

Президент Федерации футбола Франции назвал этот проект "тревожным и вызывающим вопросы". Его слова приводит издание RMC Sport.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что в этой ситуации президент ФИФА Джанни Инфантино является проблемой. Испанский функционер на своей странице в X отметил, что футбол не является собственностью Инфантино.