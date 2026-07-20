Испания заработала рекордные призовые на ЧМ-2026, но не все деньги получат футболисты

Испания завоевала свой второй титул чемпиона мира, победив в финале Аргентину со счетом 1:0. Тем самым европейская сборная обеспечила себе рекордные призовые от ФИФА.

В декабре 2025 года ФИФА подтвердила, что победитель чемпионата мира по футболу 2026 года получит 50 миллионов долларов, что является рекордом для турнира, сообщает 24 Канал.

Сколько заработал победитель ЧМ-2026

Эта сумма превышает 42 миллиона долларов, которые Аргентина получила за победу в Катаре в 2022 году. Также эта цифра превышает 38 миллионов долларов, которые Франция заработала в 2018 году.

Как пишет Forbes, турнир 2026 года имеет самый большой призовой фонд ФИФА в истории чемпионата мира: 655 миллионов долларов, распределенных между 48 странами, прошедшими квалификацию, и еще 72 миллиона долларов на подготовку, что в сумме составляет 727 миллионов долларов.

Каждой команде, вышедшей в групповой этап, гарантировано не менее 12,5 миллиона долларов.

Призовые будут переданы не футболистам

Призовые деньги выплачиваются непосредственно Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), а не игрокам.

Только затем федерация решает, какую часть этого вознаграждения распределить между командой, тренерским штабом и вспомогательным персоналом, а остальную часть направить в собственный бюджет.

Испанское издание Diario AS сообщило , что около 45% от призового фонда (22,5 миллиона долларов) предназначено на бонусы игрокам. Эти средства будут распределены между 26 футболистами команды.

Это составляет около 865 000 долларов на игрока, не считая дополнительных бонусов, которые отдельные футболисты получают по своим личным спонсорским соглашениям, связанным с победой.