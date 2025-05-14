"Встретятся две равные команды": экс-вратарь Шахтера поделился прогнозом на финал Кубка Украины

Донецкий Шахтер и киевское Динамо уже 14 мая проведут последнее "Классическое" в сезоне-2024/2025. Они сойдутся в борьбе за победу в Кубке Украины.

Финал впервые в истории состоится в Житомире на Центральном стадионе. Игра начнется в 18:30, а рассудит ее бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Прогноз от Вирта

Своими ожиданиями от статусного поединка поделился бывший вратарь "горняков", а ныне наставник тернопольской Нивы, Юрий Вирт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua. Он считает, что шансы команд примерно равны и надеется увидеть открытую игру с большим количеством моментов:

В этой игре очень бы хотелось увидеть продолжение того действа, что мы видели в недавнем поединке Шахтера и Динамо в чемпионате страны. Надеюсь, команды порадуют болельщиков интригой и большим количеством голов. В этой паре у меня нет фаворитов, поскольку встретятся две равные команды.

Специалист спрогнозировал, что соперники не определят сильнейшего в основное время. По его мнению, судьба встречи определится в серии пенальти.

"Я понимаю, что Динамо сейчас находится в лучшем моральном состоянии, но это не чемпионат, а финал Кубка Украины, в котором все решится в одном матче. Но вот в мотивации уже Шахтер должен превосходить своего оппонента, поскольку "горнякам" хоть как-то необходимо реабилитироваться за неудачно сложившийся сезон.

Что касается прогноза на этот поединок, то поставлю на результативную ничью – 2:2, а судьба трофея решится в серии 11-метровых ударов", – сказал Вирт.

К слову. Последний раз команды встречались между собой 27 апреля. Тогда они не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

Ранее сообщалось, что свой прогноз на матч Шахтер – Динамо сделал Йожеф Сабо. Он также ожидает, что на поле будет равная борьба и ни одна из команд не будет иметь большого преимущества.