Стартовые составы Динамо и Шахтера на финал Кубка Украины-2024/25

В среду, 14 мая, в Житомире на Центральном городском стадионе состоится финал Кубка Украины-2024/25. За почетный трофей будут бороться донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Гранды украинского футбола сыграли десять очных поединков в рамках финала Кубка Украины. Сейчас между командами паритет – по пять побед каждого из соперников, пишет 24 Канал.

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Кто сыграет в финале Кубка Украины

Накануне решающего матча главные тренеры Динамо и Шахтера определились со стартовыми составами команд.

Шахтер

Стартовый состав: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Фарина, Крыськив, Швед, Цуканов, Назарина, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

Динамо

Стартовый состав: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко

Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко Запасные: Моргун, Овчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Герреро, Беловар, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

Стартовые составы Шахтера и Динамо / фото УПЛ

Матч состоится на Центральном стадионе Житомира, начало в 18:30.

Напомним, что Динамо и Шахтер начали свое выступление в турнире по 1/8 финала. "Горняки" на пути в финал победили Зорю (1:0), Александрию (1:0 в дополнительное время) и Полесье (1:0 в дополнительное время). "Бело-синие" выбили из розыгрыша турнира Ворсклу (2:1 в дополнительное время), Движение (1:0) и Буковину (4:1).