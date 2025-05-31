Единственный украинец на финале ЛЧ: мальчик, который из-за рака потерял ногу, выйдет на поле в Мюнхене

Украинские футбольные клубы не сумели выйти в финал Лиги чемпионов. Однако наше государство будет иметь своего представителя на главном матче евросезона.

31 мая в Мюнхене на "Альянц-Арене" состоится финал Лиги чемпионов. За престижный трофей будут бороться Интер и Пари Сен-Жермен, пишет 24 Канал.

Читайте также ПСЖ – Интер: где смотреть финал Лиги чемпионов в Украине

Кто представит Украину в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов примет участие украинец. 10-летний Михаил Палий выведет на поле "Альянц-Арены" одного из звездных футболистов Интера или ПСЖ, сообщила пресс-служба львовской ампфутбольной команды Pokrova Lviv AMP.

Михайлик – единственный украинец в финале Лиги Чемпионов, поэтому обязательно включайте и предматчевую студию в 20:30, и трансляцию не только, чтобы насладиться футболом, но и чтобы поддержать нашего талисмана и мотиватора,

– говорится в сообщении пресс-службы команды.

Михайлик Палий отправился на финал ЛЧ: смотрите видео

В возрасте семи лет у Миши из Ивано-Франковской области диагностировали агрессивную форму рака. Опухоль поразила бедренную кость на левой ноге. Он перенес шесть курсов химиотерапии. Мальчику пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь.

В июне 2024 года Михаил впервые пришел на тренировку ампфутбольной команды Pokrova Lviv AMP. Сейчас 10-летний мальчик играет в футбол на костылях и является частью команды.