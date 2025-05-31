Единственный украинец на финале ЛЧ: мальчик, который из-за рака потерял ногу, выйдет на поле в Мюнхене
- 10-летний Михаил Палий, который потерял ногу из-за рака, выйдет на поле в финале Лиги чемпионов в Мюнхене, выводя одного из футболистов Интера или ПСЖ.
- Михаил единственный украинец на этом матче, его поддерживают как талисмана и мотиватора, он играет в ампфутбол за команду Pokrova Lviv AMP.
Украинские футбольные клубы не сумели выйти в финал Лиги чемпионов. Однако наше государство будет иметь своего представителя на главном матче евросезона.
31 мая в Мюнхене на "Альянц-Арене" состоится финал Лиги чемпионов. За престижный трофей будут бороться Интер и Пари Сен-Жермен, пишет 24 Канал.
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Кто представит Украину в финале Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов примет участие украинец. 10-летний Михаил Палий выведет на поле "Альянц-Арены" одного из звездных футболистов Интера или ПСЖ, сообщила пресс-служба львовской ампфутбольной команды Pokrova Lviv AMP.
Михайлик – единственный украинец в финале Лиги Чемпионов, поэтому обязательно включайте и предматчевую студию в 20:30, и трансляцию не только, чтобы насладиться футболом, но и чтобы поддержать нашего талисмана и мотиватора,
– говорится в сообщении пресс-службы команды.
Михайлик Палий отправился на финал ЛЧ: смотрите видео
В возрасте семи лет у Миши из Ивано-Франковской области диагностировали агрессивную форму рака. Опухоль поразила бедренную кость на левой ноге. Он перенес шесть курсов химиотерапии. Мальчику пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь.
В июне 2024 года Михаил впервые пришел на тренировку ампфутбольной команды Pokrova Lviv AMP. Сейчас 10-летний мальчик играет в футбол на костылях и является частью команды.