Революционное решение от УЕФА: финал Лиги чемпионов может состояться в США

В Соединенных Штатах давно мечтают проводить матчи самого популярного еврокубкового турнира. В УЕФА рассматривают новаторскую сделку с американской компанией.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) ведут переговоры с американской компанией Relevent Sports относительно прав на еврокубки с 2027 года. Заключение соглашения может привести к проведению игр европейских клубов в США, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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В США мечтают о финале Лиги чемпионов

Компания Relevent Sports контролируется миллиардером и владельцем профессиональной команды по американскому футболу Майами Долфинс Стивеном Россу. Он давно вынашивает планы проведения в Соединенных Штатах матчей с участием европейских клубов.

Сейчас стороны близки к заключению соглашения о передаче прав на еврокубки с 2027 до 2023 года. Это означает, что финал Лиги чемпионов может состояться в этот срок.

Такой шаг может привести к прекращению 30-летнего сотрудничества УЕФА с компанией TEAM Marketing. Она отвечала за проведение Лиги чемпионов и его брендирование, как мяч с традиционными звездами и гимн главного еврокубкового турнира. В компании такие намерения вызвали гнев, ведь это может привести к потере 170 рабочих мест.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая на "Альянц-Арене" в Мюнхене. Главный матч еврокубкового сезона вернется в Мюнхен впервые с 2012 года