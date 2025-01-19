Украинский вундеркинд впервые попал в заявку на матч Серии А

В воскресенье, 19 января, состоялся матч чемпионата Италии между командами Фиорентина и Торино. В стартовом протоколе "гранатовых" впервые появился 17-летний украинец Демьян Есин.

Фиорентина – Торино 1:1

Голы: Кин, 38 – Гинейтис, 70

На выездной матч против Фиорентины главный тренер Торино Паоло Ваноли не побоялся взять 17-летнего Демьяна Есина. Украинец впервые появился в стартовом протоколе на матч Серии А, пишет 24 Канал.

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Что известно о юном футболисте из Мариуполя

Демьян Есин родился в украинском Мариуполе. Он сын известного футболиста Ворсклы и мариупольского Ильичевца Дмитрия Есина.

В Украине Демьян выступал в детско-юношеской лиге за команды Мариуполь, Шахтер и Колос. Парень выделялся высокой результативностью, забив 34 гола в 39 матчах.

После начала полномасштабного вторжения Есин переехал в Польшу, где выступал за юношескую команду Гутник Краков. В январе 2024 года стал игроком Торино.

Парень преимущественно играет за команду Торино U-18. В текущем сезоне Есин сыграл 13 матчей и сделал 6 ассистов. Отметим, что в Италии Демьяна переквалифицировали из форварда в правого защитника. Игра юного украинца привлекла внимание тренера главной команды "гранатовых" Паоло Ваноли, который взял игрока на выездной матч против Фиорентины.

Демьян Есин в заявке на матч Серии А / фото ФК Торино

В 2023 году Демьяна вызвали в лагерь сборной Украины U-16. За команду Владимир Езерского Есин сыграл три матча на Турнире развития УЕФА в Словакии, где "сине-желтые" заняли второе место.

Что касается матча Фиорентина – Торино, то он завершился вничью 1:1. За "фиалок" отличился Мойзе Кин, а у "гранатовых" точный удар на счету литовца Гвидаса Гвинейтиса.

Видеообзор матча Фиорентина – Торино

В турнирной таблице Серии А после 21 тура Торино занимает 11 место.