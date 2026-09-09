Не бокс: Усик и Фьюри могут провести необычный бой

Усик и Фьюри могут встретиться в третий раз, но на этот раз не на боксерском ринге. Украинцу и британцу предлагают сразиться в необычном формате.

Генеральный директор Bare Knuckle Дэвид Тетро раскрыл подробности переговоров о возможном поединке двух звезд. По его словам, стороны уже связывались с представителями обоих спортсменов, сообщает YouTube-канал iFL TV.

Бой мечты без перчаток

Тетро заявил, что Bare Knuckle заинтересована в организации поединка Усика и Фьюри в тригоне – специальной площадке для боев на голых кулаках. Руководитель промоушена назвал такое противостояние одним из главных желаемых боев для компании.

По его словам, он уже обсуждал возможное участие Фьюри со Спенсером Брауном, а что касается Усика, то контактировал с менеджером украинца Эгисом Климасом.

Это вполне реальные переговоры. Это два бойца, которых именно сейчас я очень хотел бы увидеть друг против друга в тригоне, без перчаток. Для нас это своего рода бой мечты,

– сказал Тетро.

В то же время функционер понимает, что в ближайшее время организовать такой поединок будет сложно.

Фьюри могут привлечь еще до дебюта

Тетро подчеркнул, что сейчас не собирается форсировать переговоры с Фьюри. Британец должен решить свои вопросы в традиционном боксе, в частности относительно потенциального противостояния с Энтони Джошуа.

Представитель Bare Knuckle отметил, что после завершения последних двух боев Фьюри в классическом боксе стороны планируют вернуться к идее его участия в BKB. Промоушен уже обсуждает возможность привлечения Тайсона в качестве посла бренда.

Параллельно Bare Knuckle ведет аналогичные переговоры по поводу Усика. Если переговоры действительно продвинутся, украинский и британский соперники могут получить шанс в третий раз встретиться друг с другом, но уже по правилам боев без перчаток.

Напомним, что на данный момент приоритетом команды Усика остается возвращение украинца на ринг в марте 2027 года для боя против американца Деонтея Уайлдера.