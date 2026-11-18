Бывшая база Днепра, где тренировались звезды украинского футбола, сейчас превращается в руины. В сети появились жуткие кадры некогда элитного комплекса.

Еще несколько лет назад эта спортивная инфраструктура считалась одной из лучших в Восточной Европе. Теперь вместо футбольных тренировок здесь царят высокая трава, ржавые конструкции и разрушенные дорожки, сообщает 24 Канал.

Как выглядит легендарная база Днепра

Telegram-канал LATERAL опубликовал видео с учебно-тренировочной базы Днепра в Приднепровске. Съемка была сделана еще летом, однако широкую огласку кадры получили лишь недавно.

На видео видно, как некогда ухоженные футбольные поля постепенно поглощает растительность. Газоны заросли травой и кустарником, а на прилегающей территории приходят в упадок асфальтовые дорожки и тротуарная плитка.

Не лучше ситуация и с остальной инфраструктурой. Ограждения футбольных площадок заржавели, сетки повреждены, а скамейки запасных и зоны отдыха остались без должного ухода. На территории комплекса также заметны разбитые автомобили.

Ранее база пережила и российские атаки. В апреле и декабре 2024 года по спортивному комплексу наносили удары беспилотниками и ракетами. В результате атак были повреждены фасады зданий, крытый футбольный манеж и окна.

От финала Лиги Европы до полного упадка

Учебно-тренировочный комплекс в Приднепровске открыли еще в 1971 году, а масштабную реконструкцию провели в 2010-м. На его территории обустроили семь открытых футбольных полей, крытый манеж, бассейн, медико-восстановительный центр и жилые корпуса.

Здесь готовились к матчам футболисты Днепра и игроки национальной сборной Украины. Сам клуб в 2015 году дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской Севилье со счетом 2:3.

Однако финансовые проблемы и долги в конечном итоге разрушили команду. 1 июля 2019 года "Днепр" прекратил существование, не подав заявку даже на любительский чемпионат Украины.

Впоследствии на базе продолжил тренироваться СК Днепр-1, основанный в 2015 году. Команда успела выйти в УПЛ, но летом 2024 года из-за финансовых проблем снялась с соревнований и также прекратила существование.

Напомним, бывшая домашняя арена днепрян, стадион "Метеор", тоже пришел в упадок, зарос деревьями и сорняками.