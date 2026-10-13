В Формуле-1 превзошли очередное достижение Шумахера

После победы на Гран-при Сингапура голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен превзошел достижение Михаэля Шумахера. Теперь у него на одну победу больше.

Для Макса Ферстаппена победа на Гран-при Сингапура стала 73-й выигранной гонкой, сообщает 24 Канал. Впрочем, рекорд по количеству выигранных гонок принадлежит другому гонщику.

Как Ферстаппен выступил на Гран-при Сингапура

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл 73 гонки за Ред Булл. Михаэль Шумахер, выступая за Феррари, выиграл на одну гонку меньше.

Впрочем, абсолютный рекорд по количеству выигранных гонок за одну команду принадлежит Льюису Хэмилтону. Он финишировал первым 84 раза в составе команды Мерседес.

Для Ферстаппена это была первая победа именно на Гран-при Сингапура. Ранее эта трасса ему не покорялась. Также голландец победил и в спринте. Он опередил Леклера из Феррари на 7,335 секунды.

Ферстаппен стартовал в основной гонке с поул-позиции благодаря победе в спринте и успешной квалификации. В итоге пилот Ред Булл преодолел 62 круга за 1:42:00.785.

Каковы результаты в Формуле-1 в сезоне 2026

Впрочем, в индивидуальном зачете пилотов в сезоне 2026 года Ферстаппен пока занимает 4-е место. Его опережают Хэмилтон из Феррари и Расселл из Мерседеса. Лидером сезона на данный момент является еще один представитель команды Мерседес – Антонелли. Он имеет солидный отрыв от второго места в 102 очка.

Следует отметить, что в новом сезоне организаторы сократят продолжительность классических Гран-при. Длину каждого этапа сократят с 305 километров до 290 километров. Такой шаг продиктован тем, что в 2027 году вступят в действие обновленные требования к силовым агрегатам.