Милота дня: стронгмен Вирастюк показал теплое фото с маленьким сыночком
- Василий Вирастюк поделился фото с младшим сыном Ярославом.
- 6 января парню исполнился 1 год.
Василий Вирастюк является одним из самых известных украинских спортсменов 00-х годов. Стронгмен уже давно отошел от профессиональных выступлений.
Сейчас уроженец Ивано-Франковска занят политической деятельностью и семейной жизнью. Недавно Василий поделился теплой фотографией из личной жизни у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.
Как выглядит младший сын Вирастюка?
Вирастюк опубликовал фото своего маленького сыночка Ярослава. 6 января мальчику исполнился 1 год и по случаю этого Василий сделал милый пост о нем.
Нашему сыночку (самому маленькому) Ярчику (Ярославу Васильевичу) сегодня исполнится годик. Пусть растет на радость нам здоровым и счастливым, и обязательно под мирным небом,
– говорится в сообщении.
Василий Вирастюк показал сына Ярослава / фото из инстаграма спортсмена
Отметим, что это уже третий ребенок в семье Вирастюка. Вместе с женой Инной стронгмен также воспитывает еще двух сыновей, Олега и Александра.
Еще до этого у Василия была первая жена, которую звали Светлана Забияка. Она была чемпионкой Украины по фитнесу. Пара поженилась в 2003 году и имела сыновей Адама и Владимира.
Однако в 2006-м женщина погибла на горнолыжном курорте, сообщает ТСН. Недавно Вирастюк показал татуировку в честь всех пяти детей.
Что известно о Василии Вирастюке?
- Спортсмен является одним из лучших стронгменов в истории. В 2004 году Вирастюк был признан самым сильным человеком мира.
- Также Василий признавался самым сильным человеком Украины аж шесть раз (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007).
- В 2007 году украинец выиграл чемпионат Европы среди стронгменов.
- В 2021 году Вирастюк пошел в политику и присоединился к партии "Слуга народа". В том же году Василий был избран народным депутатом от 87-го округа Ивано-Франковской области.