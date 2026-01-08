Милота дня: стронгмен Вирастюк показал теплое фото с маленьким сыночком

Василий Вирастюк является одним из самых известных украинских спортсменов 00-х годов. Стронгмен уже давно отошел от профессиональных выступлений.

Сейчас уроженец Ивано-Франковска занят политической деятельностью и семейной жизнью. Недавно Василий поделился теплой фотографией из личной жизни у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.

Как выглядит младший сын Вирастюка?

Вирастюк опубликовал фото своего маленького сыночка Ярослава. 6 января мальчику исполнился 1 год и по случаю этого Василий сделал милый пост о нем.

Нашему сыночку (самому маленькому) Ярчику (Ярославу Васильевичу) сегодня исполнится годик. Пусть растет на радость нам здоровым и счастливым, и обязательно под мирным небом,

Василий Вирастюк показал сына Ярослава / фото из инстаграма спортсмена

Отметим, что это уже третий ребенок в семье Вирастюка. Вместе с женой Инной стронгмен также воспитывает еще двух сыновей, Олега и Александра.

Еще до этого у Василия была первая жена, которую звали Светлана Забияка. Она была чемпионкой Украины по фитнесу. Пара поженилась в 2003 году и имела сыновей Адама и Владимира.

Однако в 2006-м женщина погибла на горнолыжном курорте, сообщает ТСН. Недавно Вирастюк показал татуировку в честь всех пяти детей.

Что известно о Василии Вирастюке?