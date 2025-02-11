Музыканты из Львова и фаны Фрайбурга спели песню в поддержку Украины: крутое видео

Мощную акцию перед матчем Бундеслиги провел клуб Фрайбург. В знак солидарности с Украиной на стадионе включили выступление музыкантов из Львова.

В поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги Фрайбург на своем поле принимал Гайденхайм. Перед началом матча на стадионе "Европа-Парк" состоялось включение из Львова, который является городом-побратимом Фрайбурга, пишет 24 Канал.

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Исполнители из Львова довели до слез фанов Фрайбурга

На большом экране стадиона включили выступление украинских музыкантов из Львова, которые исполнили легендарный хит "You're never walk alone" ("Ты никогда не будешь сам" – 24 Канал). На матче присутствовало много болельщиков с флагами Украины. Они не могли сдержать слез во время исполнения песни.

Видео акции в поддержку Украины во Фрайбурге

В комментариях к публикации благодарность Фрайбургу выразил мэр Львова Андрей Садовый.

Отметим, песня "You're never walk alone" исполняется хором болельщиков в день матча. Эту традицию в 1963 году начали фаны Ливерпуля. Легендарный хит поют в знак солидарности во время трагических событий.

Напомним, что 24 февраля исполнится три года с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Ежедневно от действий захватчиков гибнут граждане нашего государства, разрушаются гражданские объекты инфраструктуры и жилые дома.