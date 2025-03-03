Легендарный нападающий заявил, что Рома продаст Довбыка

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Грациан высказал свое мнение об Артеме Довбыке. Он считает, что Рома должна продать украинца.

Летом 2024 года Артем Довбык перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Что думает Грациан о Довбике

Легенда считает, что в Роме нет большого доверия к украинцу, пишет 24 канал со ссылкой на Retesport.

Мне он кажется качественным игроком, но имеет несколько недостатков, поэтому я не в восторге от него. Если Рома найдет возможность продать его, они, видимо, так и сделают,

– сказал Франческо Грациан.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 34 матча за Рому, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что в последнем матче против Комо Артем Довбик отметился забитым мячом, помог своей команде победить.