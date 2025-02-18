"Он имеет ограничения": экс-форвард Ромы выразил недовольство игрой Довбика

Артем Довбик после перехода из Жироны сразу стал основным нападающим Ромы и ее лучшим бомбардиром. Несмотря на хорошую статистику, он довольно часто получает критику в свой адрес.

Накануне украинский форвард впервые провел на скамейке запасных весь поединок "волков", что стало неприятным звоночком. Своим мнением относительно выступлений Артема поделился бывший игрок Ромы и сборной Италии Франческо Грациани, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport.

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Неприятная оценка

Оценивая игру Довбика, он заявил, что украинцу надо прогрессировать. Итальянец считает, что действующий лучший бомбардир "волков" не был убедительным в последних матчах, поэтому его место в основном составе и на следующий поединок под большим вопросом.

"Ему не нужен отдых, ему нужно совершенствоваться и быть более вовлеченным в игру. Я недоволен его игрой.

Он имеет ограничения – всегда играет левой ногой и мало общается с партнерами по команде. Учитывая игру Шомуродова, я не думаю, что присутствие украинца в составе в матче против Порту является гарантированным", – заявил Грациани.

Справка. Поединок Рома – Порту состоится 20 февраля и начнется в 19:45 по киевскому времени. Первое их очное противостояние в 1/16 финала Лиги Европы завершилось вничью со счетом 1:1.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбык провел за "волков" 33 матча во всех турнирах. Он имеет в своем активе 13 голов и 4 результативные передачи.