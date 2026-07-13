Франция – Испания: где и когда смотреть онлайн матч полуфинала ЧМ-2026

Во вторник, 14 июля, на чемпионате мира состоится первый матч полуфинала. Сборные Франции и Испании определят первого финалиста турнира.

Матч Франция – Испания состоится на американском стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Франция – Испания: как посмотреть полуфинал ЧМ-2026

Украинские болельщики смогут посмотреть матч на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Следить за играми ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Можно ли бесплатно посмотреть полуфинал ЧМ-2026

Первый матч полуфинала чемпионата мира будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Также накануне матча медиасервис объявил имена комментаторов, ведущих, экспертов и гостей, которые будут работать на трансляции. Матч прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала. Начало студии в 21:00: ведущий Сергей Лукьяненко, эксперты: Александр Головко и Юрий Шевченко.

Напомним, Франция и Испания не проиграли ни одного матча на ЧМ-2026. Подопечные Дидье Дешама выиграли группу, в которой поочередно одолели Сенегал, Ирак и Норвегию. В плей-офф французы оказались сильнее Швеции, Парагвая и Марокко.

"Красная фурия" после ничьей в стартовом туре с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию и Уругвай. В раунде плей-офф Испания выбила Австрию, Португалию и Бельгию. Что интересно, испанцы пропустили только один гол на турнире.