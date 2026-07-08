Где смотреть четвертьфинал ЧМ-2026: Франция – Марокко

Полуфиналисты прошлого чемпионата мира – Франция и Марокко – встретятся уже на стадии 1/4 финала Мундиаля-2026. Африканцы попытаются взять реванш за поражение, а европейцы – приблизиться к третьему подряд финалу чемпионата мира.

Матч состоится на стадионе в Бостоне. Начало – 9 июля в 23:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Франция – Марокко на ЧМ?

Официальным транслятором четвертьфинала, как и всех других матчей чемпионата мира, в Украине является сервис MEGOGO. OTT-платформа обеспечит просмотр игры с украинским комментарием, а также в сопровождении предматчевой и послематчевой студии с экспертами.

Смотреть матч Франция – Марокко можно будет на смарт-телевизорах, мобильных устройствах и в браузере на компьютере. Для этого нужно приобрести подписку "Спорт" или любой MEGOPACK.

Можно ли посмотреть матч Франция – Марокко в Украине бесплатно?

В кабельных сетях и Т2 доступен телеканал MEGOGO Sport, на котором трансляции матчей чемпионата мира по футболу можно смотреть бесплатно. Канал запланировал показ двух из четырех матчей стадии 1/4 финала – и поединок Франции и Марокко вошел в этот список.