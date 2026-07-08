В котором часу состоится матч четвертьфинала ЧМ-2026 между Францией и Марокко

Первый полуфиналист чемпионата мира-2026 определится в матче между сборными Франции и Марокко. Это будет повторение полуфинала четырехлетней давности.

Килиан Мбаппе и компания постараются повторить успех в матче против африканцев на чемпионате мира в Катаре. В свою очередь, марокканцы надеются во второй раз подряд стать единственной командой со своего континента, способной выйти в полуфинал чемпионата мира, пишет 24 Канал.

Чего ожидать от матча Франция – Марокко на чемпионате мира?

Французы являются главными фаворитами чемпионата мира и единственной командой, выигравшей в основное время все пять своих матчей на полях США, Канады и Мексики. В составе "Ле Бльо" блистают два участника гонки бомбардиров – Уман Дембеле с четырьмя голами и Килиан Мбаппе, уже забивший семь точных ударов. А наставник французов Дидье Дешам уже стал самым успешным тренером чемпионатов мира в плей-офф с 10 победами.

Марокканцы, в свою очередь, поражают своей эффективностью: даже в сложном матче 1/16 финала с Канадой, имея меньше ударов, африканцы смогли извлечь максимум из контратак, забив в ворота хозяев "Мундиаля" целых три раза. Именно на это и возлагают надежды Ашраф Хакими и компания: воспользоваться представившимися возможностями и быть надежными в обороне.

Когда состоится матч Франция – Марокко?

Поединок на стадионе в Бостоне начнется 9 июля, в четверг, в 23:00 по киевскому времени. Трансляция на MEGOGO.