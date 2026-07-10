Франция стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2026 года

В матче между Францией и Марокко определился первый участник полуфинальной стадии ЧМ-2026. В Бостоне европейцы и африканцы подарили зрителям незабываемый матч.

Подопечные Дешама долгое время не могли воплотить свое преимущество в забитые голы. Однако точные удары Мбаппе и Дембеле во втором тайме принесли Франции победу, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч Франция – Марокко?

Сборная Франции с первых минут захватила инициативу и контролировала ход встречи, однако марокканцы в очередной раз на этом чемпионате мира продемонстрировали дисциплинированную игру в обороне. Команда Валида Реграги компактно действовала у собственной штрафной площадки, перекрывая свободные зоны для Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и других лидеров "Ле Бльо". Несмотря на существенное преимущество французов во владении мячом и количестве ударов, до перерыва счет так и не был открыт.

Во втором тайме подопечные Дидье Дешама еще больше прибавили в скорости. Постоянное давление в итоге дало результат: сначала Мбаппе удачно завершил одну из атак, а затем Дембеле воспользовался пространством после быстрого перехода из обороны в атаку и удвоил преимущество своей команды. Марокканцы пытались вернуть интригу, однако создать достаточно опасных моментов у ворот французов не смогли. В итоге действующие вице-чемпионы мира одержали уверенную победу со счетом 2:0 и заслуженно оформили путевку в четверку лучших команд турнира.

С кем сыграет Франция в полуфинале?

Благодаря победе над Марокко сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2026. В следующем раунде команда Дидье Дешама встретится с победителем четвертьфинальной пары Испания – Бельгия. Этот матч состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Марокко же завершила свое выступление на стадии четвертьфинала. Африканская команда вновь оставила о себе приятное впечатление, ведь во второй раз подряд на Мундиале дошла до решающих стадий плей-офф, продемонстрировав организованный футбол и характер.