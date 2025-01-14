Усик сделал выбор: промоутер Фьюри назвал следующего соперника украинца

Чемпион мира по боксу Александр Усик не собирается завершать спортивную карьеру. Украинец поставил перед собой амбициозную цель.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик во время церемонии The Ring Awards 2024 был признан "Лучшим боксером года". На мероприятии в Лондоне украинец пообщался с промоутером Тайсона Фьюри Фрэнком Уорреном, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Усик собирается во второй раз стать абсолютом хевивейта

Британец поделился инсайдом относительно следующего соперника Усика, а также исключительной мотивацией украинского боксера.

Усик сказал мне на выходных, что он будет драться с победителем боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе,

– рассказал Уоррен.

Отметим, что поединок между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Эр-Рияде. "Динамит" проведет защиту титула IBF, которым ранее владел Усик.

Напомним, что после первого боя с Фьюри украинец стал абсолютным чемпионом мира. Однако спустя месяц он вынужден был освободить пояс IBF, поскольку готовился к реваншу с "Цыганским королем".

Вакантным титулом завладел Даниэль Дюбуа, который в чемпионском бою деклассировал Энтони Джошуа.