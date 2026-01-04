Укр Рус
4 января, 11:19
Безумный выбор: влиятельный промоутер назвал лучшего боксера 2025 года

София Кулай
Основные тезисы
  • Фрэнк Уоррен назвал Фабио Уордли лучшим боксером 2025 года, отметив его победу над Джозефом Паркером.
  • Менеджер Уордли, Майк Офо, раскритиковал Александра Усика за отказ от боя с Уордли, заявив, что Уордли заслужил право на поединок с Усиком.

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен выбрал лучшего боксера 2025 года. Авторитетный промоутер удивил своим выбором.

Фрэнк Уоррен остановил свой выбор на новом чемпионе мира по версии WBO в хевивейте. Известный функционер проигнорировал Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Кто лучший боксер 2025 года по мнению Уоррена?

Глава промоутерской компании выбрал лучшим боксером 2025 года Фабио Уордли. Уоррен принял во внимание весь путь британского боксера и его последнюю победу над новозеландцем Джозефом Паркером.

Боксер года? Это трудный вопрос. Если учитывать то, откуда он пришел и что сделал – это будет Фабио. У него нет любительского опыта, но он чемпион мира на вполне законных основаниях. Он победил бойца, который был вторым после Усика и подходил к тому бою большим фаворитом, поэтому, думаю, он провел чрезвычайный год,
– сказал Уоррен.

Ранее промоутер предполагал, почему Усик избежал боя с Уордли.

Как Уордли без боя стал чемпионом мира?

  • Напомним, что в 2025-м Усик сознательно отказался от пояса WBO, потеряв при этом звание абсолютного чемпиона мира. Такое решение Александра сделало из Уордли нового чемпиона мира даже без поединка.

  • Это решение Усика выглядело логичным, ведь многие говорили, что Александру не следует рисковать всем ради неприбыльного поединка против обязательного претендента по линии WBO Фабио.

  • Интересно, что авторитетный журнал The Ring составил топ-10 самых желанных боев 2026 года. По версии издания, болельщики хотят увидеть в новом году противостояние Усика против Уордли. Хотя непобедимый украинец хочет провести в 2026-м поединок против Деонтея Уайлдера.

  • Также в этом рейтинге самых ожидаемых боев включены противостояние Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, а также встреча Кэролайн Дюбуа, сестры Даниэля Дюбуа.

Как менеджер Уордли разнес Усика?

Майк Офо, менеджер Уордли, в комментарии talkSPORT Boxing раскритиковал Усика, из-за его решения отказаться от пояса, избежав очного поединка с его клиентом. Менеджер британца заявил, что Фабио заслужил право подраться с Александром.

"Фабио заслужил право встретиться с чемпионом. Как только он победил Паркера, первое, что он сделал, это вызвал Усика. Он бежит в направлении Усика, а Александр бежит в противоположную сторону. Усик вышел и сказал: "Знаете, я хочу помочь молодому поколению". Когда хоть один боец заботился о бойце, который не входит в его команду? Это полный бред", – говорил Офо.