Покинул кабинет с лицами в военной форме: футболист Ингульца рассказал об инциденте с ТЦК

Президент Ингульца Александр Поворознюк пытался отдать одного из футболистов команды работникам ТЦК. Детали инцидента рассказал непосредственный его участник Михаил Шершень.

Конфликт между футболистом Михаилом Шершнем и президентом Ингульца случился в конце первой части сезона-2024/25. 29-летний защитник просил руководство клуба подождать с продлением контракта, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

К теме Президент Ингульца пытался сдать одного из футболистов ТЦК

Шершень рассказал, как покинул Ингулец

Вопрос с дальнейшим пребыванием в команде должен был решиться в кабинете Поворознюка. Президент Ингульца высказал свои претензии к футболисту и угрожал ему проблемами с ТЦК.

"Кабинет президента я покинул с двумя мужчинами в военной форме.

Мы вышли из кабинета, они настаивали, чтобы я прошел с ними.

Я сказал: "Вызывайте полицию, а я звоню юристу". Пока они вызывали, я сел в машину звонить, но в итоге решил просто уехать. Собрал семью, и мы уехали оттуда. После этого в Петрово я больше не возвращался. Проблем с расторжением контракта не было. Мне в этом помогла Кудривка", – рассказал Шершень.

Отметим, что Михаил Шершень защищал цвета Ингульца с лета 2023 года. За это время уроженец Харьковщины сыграл за "казаков" 43 матча, в которых забил 4 мяча. Правый защитник помог команде выиграть чемпионат в Первой лиге и повыситься в классе.

Зимой Шершень подписал контракт с перволиговой Кудривкой. В этой команде будут играть еще два экс-футболиста Ингульца – Александр Козак и Максим Мельничук.