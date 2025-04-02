Футболистка сборной Украины пропустит матч Лиги наций из-за гибели брата на фронте
- Футболистка сборной Украины Любовь Шматко пропустит первый матч Лиги наций против Чехии из-за гибели брата на войне.
- Первая игра состоится 4 апреля в Польше, вторая – 8 апреля в Чехии, обе команды возглавляют турнирную таблицу.
- Тренер Владимир Пятенко выразил поддержку Шматко и надеется на ее возвращение ко второму матчу.
Женская сборная Украины по футболу готовится к двум матчам Лиги наций против Чехии. Они состоятся 4 и 8 апреля.
К сожалению, из-за трагических семейных обстоятельств первую игру точно пропустит защитница "сине-желтых" Любовь Шматко. Она на войне накануне потеряла своего брата, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.
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Очередная невосполнимая потеря
Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко. Он выразил поддержку своей футболистке и надеется, что она будет иметь силы вернуться на второй поединок:
"Есть горе в семье Любови Шматко. Погиб на войне ее брат, который защищал страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде.
Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую, надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования ей и ее семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо".
Справка. Первый матч между сборными Украины и Чехии состоится 4 апреля в 19:00 в Польше, а второй – 8 апреля в 18:30 в Чехии. Сейчас обе команды после двух туров возглавляют турнирную таблицу с максимальным количеством набранных очков.
Напомним, что осенью 2023 года своего брата на войне потерял вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык. Сергей получил минно-взрывную травму вблизи села Новоегоровка Луганской области, которая оказалась несовместимой с жизнью.