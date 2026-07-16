Скандал на ЧМ-2026: футболисты Аргентины устроили политическую провокацию прямо на поле

После финального свистка аргентинцы развернули баннер с надписью о Мальвинских островах. Этот жест мгновенно вызвал бурную реакцию из-за давнего территориального конфликта.

Сборная Аргентины в драматичном матче обыграла Англию со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Однако после матча внимание привлек не только камбэк команды Лионеля Месси, но и резонансная акция футболистов, передает 24 Канал.

Какой баннер вызвал резонанс

Сразу после финального свистка аргентинские игроки подошли к своим болельщикам, где развернули баннер с надписью: "Мальвинские острова принадлежат аргентинцам". Плакат, который принесли фанаты, сначала взял защитник Лисандро Мартинес, после чего полузащитник Джованни Ло Чельсо развернул его перед трибуной с аргентинскими болельщиками.

Акция мгновенно стала одной из самых обсуждаемых тем после полуфинала. Для Аргентины Мальвинские острова являются символом многолетнего территориального спора с Великобританией, тогда как в британской традиции архипелаг известен как Фолклендские острова.

Позже полузащитник аргентинской сборной Леандро Паредес подтвердил позицию команды. Когда журналистка напомнила ему о баннере, футболист кратко ответил: "Они всегда будут аргентинскими", пишет Ole.

Почему эта тема настолько болезненна

Фолклендские (Мальвинские) острова находятся под контролем Великобритании, однако Аргентина продолжает оспаривать британский суверенитет над архипелагом. Территориальный спор длится еще с XIX века.

Самой острой страницей конфликта стала Фолклендская война 1982 года. Вооруженное противостояние началось 2 апреля после высадки аргентинских войск на островах и завершилось 14 июня победой Великобритании. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое гражданских жителей островов.

Именно поэтому появление такого баннера после победы над Англией многие расценили как политический жест и провокацию.