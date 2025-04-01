Боксер трагически умер после боя, в котором потерял сознание на ринге: ужасное видео

Печальная новость всколыхнула спортивное сообщество. В возрасте 40 лет скончался нигерийский боксер Габриэль Оланреваджу.

Произошло это после того, как он потерял сознание во время боя, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Боец полутяжелого веса соревновался с ганцем Джоном Мбангу в поединке на арене в Аккре.

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Как произошла трагедия

За считанные секунды до окончания третьего раунда Оланреваджу неожиданно пошатнулся и упал на нижний канат. Рефери Ричард Амеви немедленно вызвал медиков.

Боксера после этого доставили в больницу Корле-Бу. К сожалению, через 30 минут после прибытия врачи констатировали смерть.

Ганская боксерская ассоциация заявила, что Габриэль Оланреваджу был признан медицински годным Нигерийским советом по боксу. Генсекретарь организации Реми Абодерин описал спортсмена как бесстрашного бойца, который умер воином на ринге и выразил соболезнования, пообещав поддержку семье погибшего.

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Отметим, что Оланреваджу был бывшим национальным и западноафриканским чемпионом в полутяжелой весовой категории. Он провел 23 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя закончились вничью.