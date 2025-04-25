Муж Свитолиной дал интервью российским пропагандистам

Французский теннисист Гаэль Монфис с победы стартовал на турнире в Мадриде. После успешного выступления муж украинки Элины Свитолиной пообщался с российским журналистом.

В первом круге Мастерса в Мадриде Гаэль Монфис победил хорвата Борна Гойо. После поединка француз дал интервью российскому пропагандистскому ютуб-каналу "Больше", пишет 24 Канал.

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Скандальное интервью Монфиса россиянам

Российский журналист Евгений Донской попросил Монфиса прокомментировать первый матч на турнире. А напоследок он поинтересовался мнением француза относительно следующего поединка с "нейтральным россиянином" Андреем Рублевым.

38-летний Монфис сообщил, что с нетерпением ожидает встречи на корте с Рублевым. Французский теннисист пообещал должным образом подготовиться к матчу с россиянином.

Отметим, что Евгений Донской – еще один "нейтральный" российский теннисист, который имеет контракт с ЦСКА. Ранее Федерация тенниса Украины требовала отстранения Донского от тура из-за связи с оккупационной армией.

Российский ресурс "Больше" освещал пропагандистский турнир "Трофеи Северной Пальмиры", который проходил в Санкт-Петербурге при содействии компании "Газпром". Также этот ютуб-канал брал интервью у Мирры Андреевой, Вероники Кудерметовой, Карена Хачанова, Николая Давыденко, которые были замечены в лояльности к действиям российских властей в Украине.

Напомним, что Гаэль Монфис находится в браке с Элиной Свитолиной с лета 2021 года. Звездная пара воспитывает двухлетнюю дочь Скай.