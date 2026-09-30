Россияне заказали убийство легендарного чемпиона мира

Шахматный гений Гарри Каспаров выступает против российского диктаторского режима. По данным американских спецслужб, в Кремле пытались избавиться от бывшего чемпиона мира.

Были задержаны пять подозреваемых, которые, якобы, были завербованы для совершения покушения на шахматиста. Сам Каспаров знал о подготовке нападения и находился под усиленной охраной, пишет 24 Канал.

Россияне хотели убить Каспарова

Американское министерство юстиции обнародовало информацию о сети российских агентов, которые нанимали людей для слежки за потенциальными жертвами, чтобы подготовить убийства общественных деятелей, поддерживающих Украину.

Одним из тех, кто попал в список на ликвидацию, был выдающийся шахматист Гарри Каспаров. Летом его якобы предупредили о том, что может произойти покушение на его жизнь, поэтому оппозиционер прибег к дополнительным мерам безопасности.

Один из завербованных получал от 1000 до 1500 долларов за то, что вел фото- и видеосъемку мест пребывания потенциальной жертвы. За совершение самого убийства ему обещали 40 тысяч, но мужчина отказался делать это сам, поэтому искал исполнителя.

Заговор удалось раскрыть, и пятеро подозреваемых оказались на скамье подсудимых.

Что известно о Гарри Каспарове

Гроссмейстер имеет еврейско-армянское происхождение, он родился в Баку. Долгое время считался лучшим шахматистом в истории, пока его не превзошел норвежец Магнус Карлсен.

Каспаров – 13-й чемпион мира по шахматам, обладатель восьми титулов на шахматных Олимпиадах, 11 раз признавался лучшим шахматистом года, 21 год возглавлял рейтинг ФИДЕ с двумя небольшими перерывами.

В 2005 году завершил карьеру, чтобы посвятить себя политической и общественной деятельности. Решительно выступал против режима Путина, был вынужден эмигрировать. Осудил аннексию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение в Украину.