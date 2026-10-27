Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча"

Капитан сборной Англии завоевал "Золотой мяч" 2026 года. Нападающий Баварии опередил 29 соперников и получил одну из самых престижных индивидуальных наград в современном футболе.

Церемония награждения состоялась в Лондоне, где собрались ведущие представители футбольного мира. Победитель был определен по итогам голосования журналистов, оценивавших выступления претендентов и их достижения, сообщает 24 Канал.

Кейн опередил конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"

Всего в список номинантов вошли 30 футболистов. При определении победителя учитывались индивидуальное мастерство, выступления в решающих матчах, командные достижения, а также поведение игроков на поле и за его пределами.

Обладателя "Золотого мяча" определяли путем голосования журналистов из 100 ведущих футбольных стран по рейтингу ФИФА. Каждый из них составлял собственную пятерку фаворитов, а футболисты получали баллы в зависимости от места в соответствующем рейтинге. Победителем стал претендент с наибольшей суммой очков.

В тройку лучших футболистов года вошли также Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль. Последний также получил приз лучшего молодого игрока.



Ламин Ямаль получил приз лучшего молодого игрока из рук Андрея Шевченко / Getty Images

Кто чаще всего выигрывал "Золотой мяч"

Самым успешным футболистом в истории этой награды остается аргентинец Лионель Месси. Легендарный нападающий завоевал "Золотой мяч" восемь раз, что является абсолютным рекордом.

Еще шесть раз Месси попадал в тройку лучших по итогам голосования. Его главным историческим конкурентом в борьбе за индивидуальные награды был португалец Криштиану Роналду, который пять раз становился победителем.

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом Баварии, которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.