Ганский знахарь пообещал наложить проклятие на Кейна

Перед матчем между Англией и Ганой на ЧМ-2026 неожиданно заговорили о магии. Известный ганский знахарь заявил, что уже "поработал" над Гарри Кейном и собирается остановить его на поле.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между Англией и Ганой обещает быть жарким не только из-за футбольной интриги. Накануне встречи в центре внимания оказался скандально известный африканский колдун Нана Кваку Бонсам, пишет DailyMail.

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Как ганский знахар хочет остановить Кейна?

Сборные Англии и Ганы стартовали на чемпионате мира с побед, поэтому их очная встреча может досрочно определить одного из участников плей-офф. Впрочем, в Гане решили искать преимущество не только на футбольном поле.

Нана Кваку Бонсам, называющий себя одним из самых влиятельных знахарей Африки, заявил, что уже начал работать над нападающим англичан Гарри Кейном. По словам колдуна, он не стремится нанести нападающему серьёзный вред, но хочет сделать всё возможное, чтобы тот не смог проявить свои лучшие качества в матче против "чёрных звёзд".

Бонсам уверяет, что его сила исходит от священного храма Кофи Оо Кофи, а его собственная репутация якобы подтверждает эффективность его методов. Именно поэтому он уверен, что способен повлиять на ход одного из самых ожидаемых матчей группового этапа.

Как знахарь уже "колдовал" против Роналду?

Имя Бонсама уже упоминалось во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Тогда он заявил, что причастен к проблемам со здоровьем Криштиану Роналду, у которого накануне турнира были проблемы с коленом.

Знахар даже утверждал, что работал над тем, чтобы лидер сборной Португалии не смог сыграть против Ганы. Более того, он убеждал, что причина травмы была "духовной" и ни один врач не сможет её вылечить.

Однако реальность оказалась совсем другой. В матче группового этапа Португалия победила Гану со счётом 2:1, а один из голов забил именно Роналду. Поэтому теперь болельщики с интересом наблюдают, будет ли иметь хоть какой-то эффект новое громкое заявление Бонсама, на этот раз направленное против Гарри Кейна.

Матч Англия – Гана на ЧМ-2026 состоится 23 июня в 23:00 по киевскому времени.