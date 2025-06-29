Поддерживала Украину и боролась с депрессией: где сейчас бывшая жена Владимира Кличко

Американская актриса и певица Хейден Панеттьер была в отношениях с Владимиром Кличко почти девять лет. Эта красивая пара развелась еще в 2018 году, впрочем, экслюбители до сих пор поддерживают дружеские отношения благодаря общей дочери.

Бывшая жена Владимира Кличко Хейден Панеттьер еще в юном возрасте имела проблемы с употреблением алкоголя. Пагубная привычка привела к разрыву отношений с украинским чемпионом. 24 Канал подготовил материал об экс-невесте "Доктора Стальной Молот".

Читайте также ИИ оценил возвращение Владимира Кличко: какие шансы увидеть "Доктора Стальной Молот" в ринге

История отношений Хейден Панеттьер и Владимира Кличко

Украинский боксер и американская актриса познакомились в 2009 году. Их роману не мешала разница в возрасте – 13 лет и росте – 45 сантиметров.

Справка. Хейден Панеттьер родилась 21 августа 1989 года в США. Ее рост – 153 сантиметра. Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года. Его рост составляет 198 сантиметров.

Влюбленных часто видели вместе на различных светских вечеринках. Однако из-за разных графиков и занятости их отношения не были равными. Они то сходились, то разбегались. В 2011 году Владимир и Гейден решили разойтись. Однако уже через полтора года влюбленные снова были вместе.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / фото Getty Images

Осенью 2013 года Владимир и Хейден объявили о помолвке. Свадьба должна была состояться 24 августа 2014 года. Возлюбленная Владимира щеголяла роскошным кольцом и даже приезжала в Киев на Евромайдан.

Хейден Панеттьер на поединке Владимира Кличко / фото Getty Images

Из-за беременности Хейден свадьбу пришлось отложить. А 9 декабря невеста Кличко родила дочь, которой дали имя Кайя-Евдокия. В то время молодая семья жила в Лос-Анджелесе. На публике они выглядели счастливой парой. Однако у Гейден началась послеродовая депрессия. Она вернулась к употреблению алкоголя.

Пара все реже появлялась на публике и практически не публиковала совместных фото. В 2018 году Кличко и Панеттьер разорвали отношения. Владимир оформил на себя полную опеку над дочерью и забрал ее в Украину. Мать лишь изредка виделась и общалась с ней.

Где сейчас и чем занимается экс-супруга Владимира Кличко

Из-за психологических проблем Гейден приостановила творческую деятельность и не снималась в фильмах.

В начале полномасштабной войны Хейден Панеттьер выступила в поддержку Украины. Она создала фонд для пострадавших украинцев. Актриса говорила, что не может сидеть сложа руки и наблюдать за ужасом, происходящего в Украине. 25 февраля 2022 Хайден опубликовала щемящую фотографию, на которой она вместе с Владимиром Кличко встречаются с людьми на Евромайдане в 2014 году.

Сообщение Хайден Панеттьер / скриншот из инстаграма

В первые месяцы войны Хайден репостила видео с Владимиром Кличко, который рассказывал правду о событиях в Украине. Кроме того, актриса призвала участвовать в инициативе президента Украины Владимира Зеленского United24.

В 2022 году она возобновила актерскую карьеру. Гейден снялась во франшизе "Крик", "Крик 6" и ленте "Эмберт Алерт".

Об отношениях с Кличко и дочерью

В интервью E! News Хейден Панеттьер рассказала, что общается с дочерью. Она сообщила, что Кайя-Евдокия очень похожа на нее, но ростом пошла в отца. Дочь, как и мать, любит верховую езду на лошадях и плавание. Однако заниматься актерской деятельностью не планирует.

Хейден Панеттьер с дочерью / скриншот из видео

После начала полномасштабного вторжения Владимир Кличко вывез дочь из Киева. Сейчас о ее местонахождении не сообщается. Легендарный боксер сосредоточил свою деятельность на поддержке Украины на международной арене. Вопросы о бывшей любви его только раздражают.

Хейден Панеттьер с домашним любимцем / фото из инстаграма

Сейчас 35-летняя Хейден Панеттьер живет преимущественно в США, активно работает над актерской карьерой, здоровьем и собственным благосостоянием.