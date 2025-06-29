Поддерживала Украину и боролась с депрессией: где сейчас бывшая жена Владимира Кличко
- Хейден Панеттьер, бывшая жена Владимира Кличко, поддерживает Украину, создала фонд для пострадавших украинцев и призвала к инициативе United24.
- Она возобновила актерскую карьеру в 2022 году, снявшись в фильмах "Крик", "Крик 6" и "Эмберт Алерт".
- Гейден имеет дочь Кайю-Евдокию с Кличко и поддерживает с ней связь, хотя девочка живет с отцом, который оформил на себя полную опеку.
- После развода Гейден сосредоточена на карьере, здоровье и благосостоянии, живет преимущественно в США.
Американская актриса и певица Хейден Панеттьер была в отношениях с Владимиром Кличко почти девять лет. Эта красивая пара развелась еще в 2018 году, впрочем, экслюбители до сих пор поддерживают дружеские отношения благодаря общей дочери.
Бывшая жена Владимира Кличко Хейден Панеттьер еще в юном возрасте имела проблемы с употреблением алкоголя. Пагубная привычка привела к разрыву отношений с украинским чемпионом. 24 Канал подготовил материал об экс-невесте "Доктора Стальной Молот".
Читайте также ИИ оценил возвращение Владимира Кличко: какие шансы увидеть "Доктора Стальной Молот" в ринге
История отношений Хейден Панеттьер и Владимира Кличко
Украинский боксер и американская актриса познакомились в 2009 году. Их роману не мешала разница в возрасте – 13 лет и росте – 45 сантиметров.
Справка. Хейден Панеттьер родилась 21 августа 1989 года в США. Ее рост – 153 сантиметра. Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года. Его рост составляет 198 сантиметров.
Влюбленных часто видели вместе на различных светских вечеринках. Однако из-за разных графиков и занятости их отношения не были равными. Они то сходились, то разбегались. В 2011 году Владимир и Гейден решили разойтись. Однако уже через полтора года влюбленные снова были вместе.
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер / фото Getty Images
Осенью 2013 года Владимир и Хейден объявили о помолвке. Свадьба должна была состояться 24 августа 2014 года. Возлюбленная Владимира щеголяла роскошным кольцом и даже приезжала в Киев на Евромайдан.
Хейден Панеттьер на поединке Владимира Кличко / фото Getty Images
Из-за беременности Хейден свадьбу пришлось отложить. А 9 декабря невеста Кличко родила дочь, которой дали имя Кайя-Евдокия. В то время молодая семья жила в Лос-Анджелесе. На публике они выглядели счастливой парой. Однако у Гейден началась послеродовая депрессия. Она вернулась к употреблению алкоголя.
Пара все реже появлялась на публике и практически не публиковала совместных фото. В 2018 году Кличко и Панеттьер разорвали отношения. Владимир оформил на себя полную опеку над дочерью и забрал ее в Украину. Мать лишь изредка виделась и общалась с ней.
Где сейчас и чем занимается экс-супруга Владимира Кличко
Из-за психологических проблем Гейден приостановила творческую деятельность и не снималась в фильмах.
В начале полномасштабной войны Хейден Панеттьер выступила в поддержку Украины. Она создала фонд для пострадавших украинцев. Актриса говорила, что не может сидеть сложа руки и наблюдать за ужасом, происходящего в Украине. 25 февраля 2022 Хайден опубликовала щемящую фотографию, на которой она вместе с Владимиром Кличко встречаются с людьми на Евромайдане в 2014 году.
Сообщение Хайден Панеттьер / скриншот из инстаграма
В первые месяцы войны Хайден репостила видео с Владимиром Кличко, который рассказывал правду о событиях в Украине. Кроме того, актриса призвала участвовать в инициативе президента Украины Владимира Зеленского United24.
В 2022 году она возобновила актерскую карьеру. Гейден снялась во франшизе "Крик", "Крик 6" и ленте "Эмберт Алерт".
Об отношениях с Кличко и дочерью
В интервью E! News Хейден Панеттьер рассказала, что общается с дочерью. Она сообщила, что Кайя-Евдокия очень похожа на нее, но ростом пошла в отца. Дочь, как и мать, любит верховую езду на лошадях и плавание. Однако заниматься актерской деятельностью не планирует.
Хейден Панеттьер с дочерью / скриншот из видео
После начала полномасштабного вторжения Владимир Кличко вывез дочь из Киева. Сейчас о ее местонахождении не сообщается. Легендарный боксер сосредоточил свою деятельность на поддержке Украины на международной арене. Вопросы о бывшей любви его только раздражают.
Хейден Панеттьер с домашним любимцем / фото из инстаграма
Сейчас 35-летняя Хейден Панеттьер живет преимущественно в США, активно работает над актерской карьерой, здоровьем и собственным благосостоянием.