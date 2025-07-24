Где сейчас Михаэль Шумахер: в каком состоянии легенда Формулы-1

В 2013 году произошел несчастный случай с участием Михаэля Шумахера. Трагическое событие произошло на горнолыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.

Шумахер, которому сейчас 56 лет, упал и ударился о скрытый под снегом камень. С того момента легенда Формулы-1 не появлялся самостоятельно в публичном пространстве, находясь долгое время в коме, сообщает 24 канал.

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Что известно о Шумахере?

С 2013 года Михаэль Шумахер находится под наблюдением большого количества врачей и своей жены Коринны. Известно, что легендарный автогонщик проживает на своей вилле в Швейцарии.

Немецкий пилот доживает свой век в роскошном доме вблизи озера Женева. О состоянии здоровья Шумахера почти ничего неизвестно. Семья автогонщика оставляет под завесой личную жизнь легенды Формулы-1.

По имеющейся информации, единственное, что известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, это то, что немец не может больше общаться вербально. Легендарный автогонщик нуждается в постоянной опеке и помощи от близких.

Достижения Шумахера в Формуле-1

Михаэль Шумахер один из самых успешных автогонщиков современности. Немецкий пилот Формулы-1 получил немалое количество трофеев за свою карьеру и оставил выдающееся наследие.

Михаэль Шумахер завоевал 7 титулов чемпиона мира – 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годы.

За свою карьеру легенда Формулы-1 проехал быстрее 71 круг и 155 раз побывал на подиуме.



Шумахер стал 7-кратным чемпионом мира в Бельгии / Фото из соцсетей Формулы-1

Ранее сообщалось о том, что Михаэль Шумахер подписал шлем для благотворительного аукциона "Гонка Стюарта против деменции". В общем свои подписи оставили 20 нынешних чемпионов мира.