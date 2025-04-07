Буковина сыграет с Динамо не на домашнем стадионе

Буковина будет принимать Динамо не на домашнем стадионе. Игра полуфинала Кубка Украины состоится во Львове.

По результату четвертьфиналов Кубка Украины определились пары на полуфинал. Одним из матчей будет Буковина – Динамо.

Читайте также Александрия и Кривбасс почтили память погибших в результате удара по Кривому Рогу

Где состоится домашний матч Буковины

Директор Буковины Игорь Наболотный сообщил, что матч состоится во Львове, пишет 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Да, это правда. Будем играть во Львове, скорее всего, на стадионе "Украина". Официально пока это не согласовано, продолжаются переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы,

– сказал директор Буковины.

Он также рассказал, почему команда не сможет сыграть дома в Черновцах.

"Согласно регламенту проведения Кубка Украины, есть определенные требования по категории стадиона, начиная с матчей 1/4 финала – арена должна иметь категорию не ниже третьей или быть в списке стадионов, которые имеют право принимать матчи УПЛ. Стадион "Буковина" не является таковым", – добавил Игорь Наболотный.

Отметим, что матчи полуфиналов Кубка Украины по футболу состоятся 23 апреля.