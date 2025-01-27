Украинский клуб продал 18-летнего призера Евро-2024 в Серию А

Металлист 1925 продал талантливого игрока в европейский клуб. Харьковчане получили значительную сумму за юного футболиста.

Геннадий Синчук перебрался в итальянскую Серию А. Полузащитник будет выступать в составе в команде из одноименного города Болонья, сообщает 24 канал со ссылкой на Игоря Цыганика.

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Синчук – игрок Болоньи

Стало известно, что Болонья выкупила 80 процентов прав на игрока Металлиста 1925 Геннадия Синчука. Харьковчане получат за полузащитника 5 миллионов евро, а также 3 миллиона в виде бонусов.

Контракт игрока юношеской сборной Украины U-19 с "фельсинцами" рассчитан на 4 года. Также доступна функция продления соглашения сроком еще на один сезон.

Отметим, что до конца сезона 2024/2025 Синчук будет играть в составе Монреаля, выступающего в МЛС. Дело в том, что Болонья и канадский клуб имеют одного владельца.

К слову. Геннадий Синчук в составе сборной Украины U-19 становился бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей в 2024 году.

В текущей кампании Геннадий Синчук сыграл в семи матчах Металлиста 1925. В составе харьковчан 18-летний отметился одним забитым мячом.

Болонья в прошлом сезоне сотворила настоящую сенсацию, финишировав в топ-5 Серии А и вышла в Лигу чемпионов. Сейчас "фельсинцы" выступают хуже, чем в прошлом году, и занимают 8 место в итальянском чемпионате – 34 очка за 21 тур.